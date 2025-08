PKO BP nie boi się kryzysu. Wyniki stress testów robią wrażenie

Kryzys? PKO i tak zarobi

W najgorszym zakładanym scenariuszu, CET1 PKO BP, czyli kluczowy wskaźnik pokazujący siłę kapitałową banku, zwiększy się z 15,58% (koniec 2024) do 16,32% w 2027 roku. To oznacza wzrost o 74 punkty bazowe mimo niekorzystnych warunków. Bank odnotuje w tym czasie dodatni wynik finansowy, co dodatkowo wzmocni jego pozycję.