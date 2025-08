Grundig w Action teraz za 35,95 zł. 80 lat tradycji za grosze

Sprzęt

Grundig to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek wywodzących się z Niemiec, która dziś w pełni należy do tureckiego koncernu Arçelik A.Ş., będącego częścią ogromnego konglomeratu Koç Holding. To właśnie ten producent dostarczył holenderskiej sieci Action sprzęt, bez którego trudno się obyć w aucie.