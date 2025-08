SanDisk prezentuje rekordowe SSD. Pojemność aż do 256 TB

Amerykańska firma SanDisk pochwaliła się długo wyczekiwanymi nośnikami nowej generacji. Stworzono je z myślą o centrach danych i serwerowniach, gdzie głównym czynnikiem jest gęstość zapisu informacji. Tym samym mamy tutaj do czynienia z rekordową pojemnością do 256 TB .

Debiut na rynku zaplanowano na początek 2026 roku

SanDisk UltraQLC to SSD w formacie U.2, które korzystają z autorskiego kontrolera oraz kości BiCS8, czyli rozwiązania 3D QLC NAND. Jednym z najbardziej innowacyjnych elementów nowej serii jest technologia Direct Write QLC. Pozwala ona na bezpośredni zapis danych do komórek bez potrzeby używania bufora pSLC, co umożliwia bezpieczny zapis już przy pierwszym podejściu, nawet w przypadku nagłej utraty zasilania.