Motorola błyszczy kryształami Swarovski. Ta edycja robi wrażenie

Luksus, technologia i design w jednym

W świecie technologii nieczęsto spotyka się produkty, które mogłyby z powodzeniem pojawić się na pokazie mody. Motorola postanowiła jednak to zmienić, nawiązując współpracę z marką Swarovski. Owocem tego połączenia jest The Brilliant Collection. To limitowana edycja smartfonu Motorola RAZR 60 oraz słuchawek Moto Buds Loop.