Samsung rozszerza testy One UI 8. Jest lista modeli

Samsung oficjalnie ogłosił rozszerzenie programu beta One UI 8 na kolejne urządzenia. Najnowsza wersja nakładki koreańskiego producenta, oparta o Androida 16, po raz pierwszy została udostępniona w lipcu wraz ze składanymi smartfonami Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 i Galaxy Z Flip7 FE. Teraz dołączą kolejne modele – zarówno flagowe, jak i ze średniej półki.

Program beta One UI 8 zostanie uruchomiony w przyszłym tygodniu dla smartfonów z serii Galaxy S24, a także dla Galaxy Z Fold6 i Galaxy Z Flip6. Na razie dotyczy to czterech rynków: Korei Południowej, USA, Wielkiej Brytanii i Indii.

Samsung zapowiada, że we wrześniu dostęp do programu beta zyskają kolejne urządzenia. Będą to:

Aby wziąć udział w testach, wystarczy zarejestrować się w aplikacji Samsung Members.

Co nowego w One UI 8?

One UI 8 to kolejny krok w kierunku systemu, który inteligentnie dopasowuje się do użytkownika. Nakładka oferuje zaawansowane funkcje Galaxy AI i obsługę multimodalną, czyli możliwość korzystania z różnych form interakcji – głosu, dotyku czy obrazu – w bardziej naturalny sposób.

System zapewnia między innymi kontekstowe podpowiedzi, inteligentne działania i szybszy dostęp do informacji. W połączeniu ze słuchawkami Galaxy Buds3 lub Buds3 Pro, użytkownicy będą mogli aktywować asystenta Google Gemini za pomocą głosu lub przycisku na słuchawce.

Premiera oficjalnej wersji już niedługo

Samsung planuje wypuścić stabilną wersję One UI 8 we wrześniu tego roku. Najpierw aktualizację otrzymają użytkownicy Galaxy Z Fold7 i Galaxy Z Flip7, a później kolejne urządzenia z listy. W tym samym czasie One UI 8 Watch trafi na większą liczbę zegarków Galaxy, wprowadzając między innymi ulepszone funkcje zdrowotne i bardziej intuicyjny interfejs.

