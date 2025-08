Stracił 3,5 miliarda złotych na wysypisku. Część pieniędzy jednak odzyska

Oprogramowanie

Wygląda na to, że to już koniec najsmutniejszej historii związanej z kryptowalutami. James Howells, którego dysk twardy zawierający hasło do portfela z krypto trafił na wysypisko w Newport, poddał się po 12 latach poszukiwań. Już nigdy nie odzyska swoich 8000 BTC, wartych przy obecnym kursie 3,5 miliarda złotych.