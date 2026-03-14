Action z nowością za 89,95 zł. Taki Ninja kosztuje ponad tysiąc

Oglądasz TikToki i już chcesz kupić. Wchodzisz na do sklepu Ninja, a tam 1050 zł — i to w promocji. Nie poddawaj się, w Action sprzęt, który służy do tego samego to wydatek zaledwie 89,95 zł!

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 11:42
Action rozpoczyna sezon — oczarujesz gości, dopieścisz rodzinę

Można odnieść wrażenie, że w Action pracują bardzo tęgie głowy. Co jakiś nowy trend czy sezonowa moda, to już do oferty wpada propozycja wpisująca się w nową potrzebę zakupową konsumentów. Nie inaczej jest tym razem — można wręcz powiedzieć, że Action wyprzedził konkurencję.

Ninja Slushi to rynkowy standard, ale ponad 1000 zł? To nie dla mnie

Maszyna do mrożonych koktajli Slush Ice Maker to zupełnie nowa kategoria produktów w ofercie popularnego sklepu. Sprzęty tego typu, służące do produkcji napojów z kruszonym lodem (slushi, granita) występują przy tym w dwóch wariantach. Najbardziej rozpoznawalnym modelem jest kosztujący ponad 1000 zł Ninja Slushi, ale na nim świat się nie kończy.

Podobny efekt można osiągnąć stosując maszyny tańsze, bo pozbawione bębna krystalizującego lód. W tym przypadku do 1,2-litrowej komory sami dostarczamy lód, który w połączeniu z sokami czy innymi dodatkami urządzenie przetwarza w gładką granitę. Mechanizm nie jest przy tym skomplikowany, mieszadła dynamicznie kruszą lód, a do tego procesu potrzebują zaledwie 30 W mocy.

Maszyny do slushi produkowane w tej technologii są zwykle tańsze, ale to wciąż wydatek 300 zł czy w promocjach może 200 zł. Tymczasem model dostępny w Action poza promocjami kosztuje zaledwie 89,95 zł! A skoro efekt jest podobny, to po co przepłacać?

Źródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis, wł
Źródła tekstu: Action, oprac. wł