Xiaomi odpala nowość uwielbianą przez Polaków. Będzie hit

Xiaomi Band 10 Pro to najnowsza odsłona bardzo popularnej w Polsce serii opasek. W zeszłym roku miał swoją premierę dość tradycyjny model podstawowy Xiaomi Band 10, jednak edycja Pro to już całkiem inna konstrukcja, przypominająca smart zegarek. Zresztą u konkurencji bardzo podobne modele należy są do serii Watch.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mimo zegarkowego stylu Xiaomi Band 10 Pro przyciąga uwagę smukłą obudową o grubości 9,7 milimetra oraz niską masą 21,6 g. Urządzenie można więc nosić całą dobę bez poczucia zmęczenia. Koperta wykonana jest ze stopu aluminium lotniczego 6M46, choć w ofercie Xiaomi znalazła się również bardziej prestiżowa i nieco cięższa wersja ceramiczna. Opaska zapewnia wodoszczelność na poziomie 5ATM, co pozwala z nią pływać.

Do nowego Xiaomi Banda można zamontować różne paski i bransolety, na przykład bransoletę Milanese ze stali nierdzewnej, pleciony pasek jedwabny czy warianty skórzane. Według producenta Band 10 Pro może być używany do rejestrowania aktywności sportowych, ale jest też na tyle elegancki, że będzie dobrym uzupełnieniem codziennego stroju.

Nowość Xiaomi wyposażona jest w ekran AMOLED o przekątnej 1,74 cala. Wyświetlacz o rozdzielczości 336 x 480 (336 ppi) osiąga wysoką jasność maksymalną do 2000 nitów. Całość przykryto zagiętym szkłem 2.5D.

Xiaomi Band 10 Pro ma bogaty arsenał sensorów, w tym czujnik tętna z podwójnym oświetleniem, który w połączeniu z własnym algorytmem Xiaomi ma zapewniać skuteczność pomiarów na poziomie 98,2%. Urządzenie stale śledzi puls, poziom natlenienia krwi oraz stres, ma również funkcje zarządzania zdrowiem kobiet. Ważną nowością jest ulepszony algorytm Sleep Algorithm 2.0, z większą dokładnością wykrywający fazy snu, parametry HRV oraz ryzyko bezdechu sennego.

W menu opaski sportowcy znajda ponad 150 trybów treningowych, w tym pływania z pomiarem tętna pod wodą. Jest też opcja łączności Bluetooth do transmitowania pulsu na zewnętrzne urządzenia. Dokładne lokalizowanie podczas aktywności w terenie zapewnia moduł GNSS z obsługą systemów GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou i QZSS.

Specyfikację uzupełnia łączność Bluetooth 5.4 oraz rozbudowany moduł NFC z płatnościami zbliżeniowymi. Opaska może także działać jako cyfrowy kluczyk do samochodu.

Wszystkim dyryguje system HyperOS 3, który wprowadza do funkcję powiadomień Xiaomi Super Island oraz specjalny tryb dla graczy. Użytkownicy otrzymują też funkcję sterowania inteligentnym domem czy powiadomienia ze smart pojazdów. Ciekawostką jest możliwość jednoczesnego podłączenia opaski do smartfonu Xiaomi oraz iPhone'a. Posiadacze sprzętu z iOS mogą korzystać ze skrótów Apple, zdalnego sterowania aparatem, synchronizacji z Apple Health oraz funkcji znajdowania telefonu.

Energię do pracy Banda 10 Pro dostarcza bateria o pojemności 350 mAh. Producent deklaruje, że pełne naładowanie, trwające około 90 minut, zapewni nawet na 21 dni ciągłej pracy.