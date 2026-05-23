Sztuczna inteligencja wykrywa tysiące luk. Anthropic chwali się wynikami

Nowy model ułatwia szukanie błędów

Inicjatywa Project Glasswing wystartowała w kwietniu, a jej podstawą jest model Claude Mythos Preview. Narzędzie to pomogło partnerom firmy w znalezieniu ponad dziesięciu tysięcy luk w zabezpieczeniach. Wynik ten osiągnięto w miesiąc od startu programu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Większość współpracujących podmiotów wykryła setki błędów we własnym oprogramowaniu. Tempo odnajdywania luk wzrosło ponad dziesięciokrotnie. Projekt zrzesza obecnie około 50 partnerów technologicznych z całego świata.

Duże firmy łatają swoje programy

Firma Cloudflare za pomocą nowego modelu odnalazła 2000 błędów. Aż 400 z nich otrzymało status wysokiego lub krytycznego zagrożenia. Mozilla zlokalizowała i naprawiła 271 luk w przeglądarce Firefox. Wynik ten jest dziesięciokrotnie wyższy niż w przypadku starszych wersji tego programu.

Microsoft poinformował niedawno o większych paczkach poprawek systemowych. Zmiana ta wynika bezpośrednio z błędów znalezionych przez model Mythos Preview. Anthropic przeskanowało także tysiąc projektów open-source. System wskazał 6202 bardzo groźne luki z puli ponad 23 tysięcy odnalezionych defektów. Zewnętrzna firma badawcza przełamała również zabezpieczenia systemu macOS. Wykorzystano do tego zautomatyzowane możliwości modelu Mythos.

Dostępność systemu i współpraca z rządem

Model Mythos Preview nie jest jeszcze dostępny publicznie. Przedstawiciele Anthropic tłumaczą to brakiem odpowiednio silnych zabezpieczeń. Żadna firma nie dysponuje obecnie mechanizmami chroniącymi przed nadużyciami takich narzędzi. Modele tej klasy zostaną udostępnione w przyszłości. Nastąpi to dopiero po opracowaniu systemów blokujących działania potencjalnych przestępców.

Anthropic zamierza rozszerzyć dostępność Project Glasswing. Przedsiębiorstwo nawiąże współpracę z rządami, w tym z władzami Stanów Zjednoczonych. Krok ten może docelowo poprawić relacje firmy z amerykańską administracją państwową. Do grona obecnych partnerów projektu należą takie korporacje, jak Amazon, Apple, CrowdStrike, Google, JPMorganChase, Nvidia oraz Palo Alto Networks.

Pierwsze zyski finansowe twórców Claude

Wkrótce Anthropic ogłosi pierwsze zyski od momentu powstania w 2021 roku. Dziennik The Wall Street Journal opublikował szczegółowe dane na ten temat. Wynika z nich, że firma osiągnie kwartalny przychód na poziomie 10,9 miliarda dolarów (ok. 40 mld zł). Zysk operacyjny za kwartał kończący się w czerwcu ma z kolei wynieść 559 milionów dolarów (2 mld zł).