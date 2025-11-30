YouTube wkurzył użytkowników. Mają solidny powód

Kilka dni temu YouTube opublikował krótki wpis na platformie X (dawny Twitter). Coś, co miało być niewinnym stwierdzenie, a może nawet żartem, spowodowało lawinę komentarzy niezadowolonych użytkowników.

Dalsza część tekstu pod wideo

YouTube w ogniu krytyki

O co poszło? O post o treści "czasami dobrze jest nacisnąć pauzę" (sometimes it's okay to press pause). To tyle. Możecie w tym miejscu się zastanawiać — o co chodzi? Już tłumaczę.

YouTube w ostatnim czasie dość agresywnie monetyzuje swoją działalność. Walczy z blokowanie reklam, a do tego wprowadza nowe formaty, na których może zarabiać. Jednak w tym przypadku poszło o jedną konkretną funkcję, która została wprowadzona w 2024 roku.