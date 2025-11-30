YouTube wkurzył użytkowników. Mają solidny powód
Użytkownicy YouTube'a są wkurzeni. Poszło o niewinny żart na platformie X, która przypomniała im o reklamach.
Kilka dni temu YouTube opublikował krótki wpis na platformie X (dawny Twitter). Coś, co miało być niewinnym stwierdzenie, a może nawet żartem, spowodowało lawinę komentarzy niezadowolonych użytkowników.
YouTube w ogniu krytyki
O co poszło? O post o treści "czasami dobrze jest nacisnąć pauzę" (sometimes it's okay to press pause). To tyle. Możecie w tym miejscu się zastanawiać — o co chodzi? Już tłumaczę.
YouTube w ostatnim czasie dość agresywnie monetyzuje swoją działalność. Walczy z blokowanie reklam, a do tego wprowadza nowe formaty, na których może zarabiać. Jednak w tym przypadku poszło o jedną konkretną funkcję, która została wprowadzona w 2024 roku.
W zeszłym roku YouTube wprowadził nowość, która uruchamia reklamę w momencie zatrzymania filmu na czas około 10 sekund. Połączcie to z wpisem YouTube'a i już wiadomo, czemu tak rozwścieczył on użytkowników. Jeden z nich napisał w odpowiedzi do posta, że "czasami dobrze jest włączyć film bez mnóstwa reklam przerywających oglądanie".