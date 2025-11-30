Telewizja i VoD

YouTube wkurzył użytkowników. Mają solidny powód

Użytkownicy YouTube'a są wkurzeni. Poszło o niewinny żart na platformie X, która przypomniała im o reklamach.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:01
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
YouTube wkurzył użytkowników. Mają solidny powód

Kilka dni temu YouTube opublikował krótki wpis na platformie X (dawny Twitter). Coś, co miało być niewinnym stwierdzenie, a może nawet żartem, spowodowało lawinę komentarzy niezadowolonych użytkowników.

Dalsza część tekstu pod wideo

YouTube w ogniu krytyki

O co poszło? O post o treści "czasami dobrze jest nacisnąć pauzę" (sometimes it's okay to press pause). To tyle. Możecie w tym miejscu się zastanawiać — o co chodzi? Już tłumaczę.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon SAMSUNG Galaxy A26 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Biały SM-A266
Smartfon SAMSUNG Galaxy A26 5G 8/256GB 6.7" 120Hz Biały SM-A266
-167.08 zł
1166.08 zł - najniższa cena
Kup teraz 999 zł
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
Smartfon MOTOROLA Moto G86 5G 8/256GB 6.67" 120Hz Niebieski
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Niebieski
Smartfon XIAOMI Redmi 15C 4G 4/128GB 6.9" 120Hz Niebieski
-30 zł
429 zł - najniższa cena
Kup teraz 399 zł
Advertisement

YouTube w ostatnim czasie dość agresywnie monetyzuje swoją działalność. Walczy z blokowanie reklam, a do tego wprowadza nowe formaty, na których może zarabiać. Jednak w tym przypadku poszło o jedną konkretną funkcję, która została wprowadzona w 2024 roku.

W zeszłym roku YouTube wprowadził nowość, która uruchamia reklamę w momencie zatrzymania filmu na czas około 10 sekund. Połączcie to z wpisem YouTube'a i już wiadomo, czemu tak rozwścieczył on użytkowników. Jeden z nich napisał w odpowiedzi do posta, że "czasami dobrze jest włączyć film bez mnóstwa reklam przerywających oglądanie".

Image
telepolis
Google YouTube YouTube bez reklam YouTube reklamy YouTube blokowanie reklam
Zródła zdjęć: Photo Agency / Shutterstock.com
Źródła tekstu: CNN