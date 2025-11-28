Usłyszał jedną rzecz przez telefon i szybko wygenerował 20 kodów BLIK

Mieszkaniec Strzelina udostępnił 20 kodów BLIK, w wyniku czego stracił 20 tysięcy złotych. Teraz ostrzega innych, aby nie dali się nabrać na tego typu manipulacje.

Wieczorny telefon był początkiem oszustwa

Z relacji mężczyzny wynika, że zadzwoniła do niego kobieta, która podała się za pracownicę banku. Poinformowała go, że nie posiada on w banku konta oszczędnościowego i że w związku z tym, zaraz przekieruje go do konsultanta, który zajmuje się tego typu sprawami. W rozmowie z konsultantem mężczyzna został poinformowany, że jego pieniądze są zagrożone i w celu zatrzymania środków poleca on, jako jego konsultant, przekazanie pieniędzy za pomocą kodów BLIK na specjalnie utworzone przez bank - bezpieczne konto.

10 kodów BLIK na początek

Mężczyzna w obawie przed utratą pieniędzy wygenerował 10 kodów BLIK, a po każdym następowała wypłata środków po 1000 zł. Kobieta przez cały czas zapewniała mężczyznę, że pieniądze te na pewno zostaną odpowiednio zabezpieczone. Jednak ze względu na późną porę, musi on poczekać do rana, aż pieniądze zostaną zaksięgowane.

Następnego dnia, kobieta zadzwoniła ponownie. Niestety, nastraszyła mężczyznę, że ktoś w placówce banku chciał sobie wyrobić duplikat jego karty. Poleciła mężczyźnie wygenerować kolejne 10 kodów BLIK, aby zabezpieczyć większą sumę pieniędzy na bezpiecznym koncie. Mężczyzna dał się namówić i wygenerował kolejne 10 kodów BLIK.

Oszuści na tym nie poprzestali, ale mężczyzna nabrał podejrzeń przy kolejnych próbach wyłudzenia od niego pieniędzy. Udał się osobiście do placówki swojego banku, gdzie został uświadomiony, że padł ofiarą oszustwa.

Bądźmy czujni, jeśli chodzi o nasze pieniądze. Każdorazowo, kiedy jesteśmy proszeni o wykonanie transakcji z naszego konta bankowego oraz wygenerowanie kodów BLIK na polecenie głosu w słuchawce.