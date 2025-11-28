Unia Europejska zdecydowała w sprawie dostępu do gotówki

Unia Europejska chce ułatwić swoim obywatelom dostęp do gotówki. Parlament Europejski, wraz z przedstawicielami 27 państw członkowskich, ustalił pakiet nowych ustaw, które mają wprowadzić w tej kwestii zmiany.

Unia decyduje ws. gotówki

Unia Europejska planuje kilka zmian, które mają ułatwić obywatelom dostęp do gotówki. Jedna z propozycji zakłada, że klienci supermarketów będą mogli przy kasie wypłacić do 150 euro, nawet gdy nie zrobią w nim żadnych zakupów. Aktualnie jest to możliwe, ale zazwyczaj tylko wtedy, gdy w danym sklepie coś kupimy.

Kolejna zmiana ma ułatwić życie turystów. W przypadku wypłaty pieniędzy z bankomatu w innym kraju niż została wydana karta, mają wcześniej otrzymywać jasne informacje o wszystkich dodatkowych opłatach, które zostaną im naliczone.

Ostatnia propozycja dotyczy wyciągów banków, które dzisiaj nie są zbyt przejrzyste. Unia Europejska chce, aby były one bardziej konkretne. Przede wszystkim ma się na nich znajdować informacja o sklepie, w którym dokonujemy zakupów, a nie pośrednika płatności, jak często ma to miejsce teraz.