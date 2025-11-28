PKO BP wydał ostrzeżenie. Lepiej się zapoznaj

Klienci PKO BP są jednymi z najczęściej atakowanych przez cyberprzestępców. Nie ma tu żadnego zaskoczenia, to w końcu największy bank w Polsce, także pod względem liczby klientów. Tym razem na celownik trafili przedsiębiorcy, którzy korzystają z serwisu iPKO biznes.

PKO BP ostrzega przed oszustami

PKO Bank Polski opublikował komunikat, w którym przestrzega swoich klientów przed oszustwem. Tym razem cyberprzestępcy wykorzystują fałszywe strony logowania do serwisu internetowego iPKO biznes. W ten sposób próbują wyłudzić dane uwierzytelniające. Po uzyskaniu dostępu do konta mogą przeprowadzić nieautoryzowane transakcje, czyli po prostu ukraść pieniądze ofiary.

Przestępcy próbują zmylić klientów serwisu iPKO biznes – przekierowują ich na fałszywe strony, aby wyłudzić dane. przestrzega PKO BP.

Bank przypomina o kilku najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim klienci powinni za każdy razem dokładnie sprawdzać adres strony internetowej, na której podają dane logowania. Warto też pamiętać, że PKO BP nigdy nie wysyła w e-mailach oraz SMS-ów linków do swoich witryn. Nie można też ufać reklamom w mediach społecznościowych, bo często są one wykorzystywane przez oszustów, którzy podszywają się pod bank.