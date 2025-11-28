Bezpieczeństwo

PKO BP wydał ostrzeżenie. Lepiej się zapoznaj

PKO Bank Polski wydał nowe ostrzeżenie dla swoich klientów. Nieuwaga może słono kosztować.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 08:24
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP wydał ostrzeżenie. Lepiej się zapoznaj

Klienci PKO BP są jednymi z najczęściej atakowanych przez cyberprzestępców. Nie ma tu żadnego zaskoczenia, to w końcu największy bank w Polsce, także pod względem liczby klientów. Tym razem na celownik trafili przedsiębiorcy, którzy korzystają z serwisu iPKO biznes.

Dalsza część tekstu pod wideo

PKO BP ostrzega przed oszustami

PKO Bank Polski opublikował komunikat, w którym przestrzega swoich klientów przed oszustwem. Tym razem cyberprzestępcy wykorzystują fałszywe strony logowania do serwisu internetowego iPKO biznes. W ten sposób próbują wyłudzić dane uwierzytelniające. Po uzyskaniu dostępu do konta mogą przeprowadzić nieautoryzowane transakcje, czyli po prostu ukraść pieniądze ofiary.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO Security Key NFC
0 zł
139 zł - najniższa cena
Kup teraz 139 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5C NFC
0 zł
277 zł - najniższa cena
Kup teraz 277 zł
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
Klucz zabezpieczający YUBICO YubiKey 5Ci
0 zł
341.13 zł - najniższa cena
Kup teraz 341.13 zł
Advertisement

Przestępcy próbują zmylić klientów serwisu iPKO biznes – przekierowują ich na fałszywe strony, aby wyłudzić dane.

przestrzega PKO BP.
PKO BP wydał ostrzeżenie. Lepiej się zapoznaj

Bank przypomina o kilku najważniejszych zasadach bezpieczeństwa. Przede wszystkim klienci powinni za każdy razem dokładnie sprawdzać adres strony internetowej, na której podają dane logowania. Warto też pamiętać, że PKO BP nigdy nie wysyła w e-mailach oraz SMS-ów linków do swoich witryn. Nie można też ufać reklamom w mediach społecznościowych, bo często są one wykorzystywane przez oszustów, którzy podszywają się pod bank.

PKO BP przypomina też, że w razie wątpliwości można skontaktować się z bezpłatną infolinią pod numerem 800 302 302.

Image
telepolis
PKO Bank Polski PKO BP PKO BP oszustwo iPKO biznes PKO BP ostrzeżenie
Zródła zdjęć: Krzysztof Bubel / Shutterstock.com