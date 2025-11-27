Telewizja i VoD

"Wednesday" sezon 3 powróci i to z niespodzianką, która ucieszy fanów

Netflix potwierdził, że do obsady "Wednesday" dołączyła, nie - jak niektórzy myśleli - Lady Gaga, ale znana z Jamesa Bonda ("Casino Royal") aktorka - Eva Green. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:22

"Wednesday" do obsady dołącza Eva Green

I trzeba przyznać, że tego typu niespodzianki fani lubią najbardziej. Eva Green dołącza w trzecim sezonie serii jako ciotka Ophelia Frump i o tym właśnie teraz rozpisują się media filmowe na całym świecie. Ta tajemnicza postać była już pokazana w sezonie drugim, ale od tyłu i tylko wprawne oko widza mogło ją dostrzec w finałowych sekundach ostatniej części.

Dalsza część tekstu pod wideo

Eva Green to pierwsze tego typu mocne wzmocnienie obsady, jakie nastąpiło w "Wednesday". I jak można się domyślić, jej rola będzie niebanalna. Ophelia, podobnie jak i jej siostrzenica Wednesday, jest w rodzinie "krukiem" o potężnych zdolnościach parapsychicznych. Z tego też powodu, została ona umieszczona przez swoją matkę Hester Frump, w szpitalu psychiatrycznym Willow Hill. Ophelia nie byłaby sobą, gdyby z tego szpitala nie uciekła i słuch o niej zaginął na jakiś czas. 

W finale 2. sezonu Wednesday czyta fragment jej pamiętnika i ma wizję kobiety o długich blond włosach i z koroną kwiatów. Potem wizja zmienia się i pojawia się kobieta więziona w celi. Wypisuje krwią na ścianie coś, co przyprawia o ciarki: "Wednesday musi umrzeć". To już jest gwarancja naprawdę mocnego kina. A wszystko przed nami. 

Drugi sezon Wednesday wydany był w dwóch częściach i dalej znajduje się w zestawieniu top4 najchętniej oglądanych anglojęzycznych seriali Netflixa. Pierwszy sezon nadal pozostaje na pierwszym miejscu. 

Image
telepolis
Zródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix