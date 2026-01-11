Sprzęt

Honor Magic 8 Pro Air to maleństwo z boską baterią, na które czekał świat

Chociaż Samsungowi i Apple wydawało się, że wiedzą, co robią, to Honor może się okazać największym zwycięzcą w odchudzaniu telefonów. 6,1 mm grubości, 158 gramów, 3 aparaty, 6,3-calowy ekran i bateria aż 5500 mAh - no ideał.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 17:34
1
Honor Magic 8 Pro Air to nowa definicja kompaktowego telefonu

Chociaż zaraz pojawi się jakiś komentator, mówiący, że 6,31 cala to wielka patelnia, a nie kompaktowy telefon, właśnie taka przekątna (jak w podstawowych iPhone'ach) jest aktualnie wskazywana jako wyznacznik małych telefonów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Honor dodaje tutaj jednak coś więcej, bo urządzenie ma zaledwie 6,1 mm grubości, waży tylko 158 gramów, a przy tym oferuje krzemowo-węglowy akumulator o pojemności 5500 mAh z błyskawicznym ładowaniem 80 W.

W dodatku to flagowiec

Znacznie większy, 6,7-calowy Galaxy S25 Edge oferuje akumulator 3900 mAh, a 6,5-calowy iPhone Air 3149 mAh. W obu przypadkach oznacza to ciągłe duszenie wydajności zastosowanych układów, by energii wystarczyło nam do końca dnia. Trochę inaczej to wygląda w 6,7-calowej Motoroli Edge 70 (6 mm, 4800 mAh Si/C), która bazuje na średniopółkowym chipie Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, ale no właśnie — nie jest to flagowiec.

Tymczasem Honor postawił na SoC Dimensity 9500, znany z flagowych potworów takich jak Vivo X300 Pro czy Oppo Find X9 Pro, a pomimo mniejszego ekranu od wymienionych dostarcza aż 5500 mAh. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Dostępne warianty pamięci sięgać będą 16 GB RAM i nawet 1 TB pamięci wewnętrznej. Całością zarządzać ma Android 16 z nakładką Magic OS 10.

Nie rozczarowują też aparaty

Najnowsza część tej wiadomości to przecieki dotyczące aparatów. O ile Apple zaoferował tylko jeden moduł, a Samsung dwa, w Honorze Magic 8 Pro Air jest na bogato. Główna jednostka bazuje na 50-megapikselowym sensorze OV50Q, z optyczną stabilizacją obrazu i ekwiwalencie ogniskowej 23 mm.

Do tego dostajemy moduł ultraszerokokątny, z odpowiednikiem ogniskowej 16 mm, 112-stopniowym polem widzenia i matrycą OV50M, jak sama nazwa wskazuje, również 50 Mpix. Ostatni z tylnych aparatów ma 64-megapikselowy sensor OV64B z optyczną stabilizacją obrazu i optycznym przybliżeniem 3,2x, które będzie można bezstratnie powiększać za sprawą dużej rozdzielczości matrycy.

Trudno nie wyczekiwać nowości Honora z optymizmem. Oficjalna premiera urządzenia zaplanowana została na 19 stycznia. To może być telefon, na który czekali miłośnicy mniejszych smarfonów.

