T-Mobile rozdaje Canal+ Super Sport. Za darmo

Canal+ Super Sport w T-Mobile

Od 26 listopada 2025 roku w ofercie magentowego operatora dostępna jest nowa promocja. Dotyczy ona jednego z najbardziej pożądanych pakietów na rynku. Mowa o pełnym dostępie do oferty Canal+ Super Sport. To właśnie tam można oglądać mecze Ligi Mistrzów, co czyni tę ofertę szczególnie atrakcyjną dla kibiców piłki nożnej.

Dalsza część tekstu pod wideo

W ramach usługi klienci otrzymują dostęp do szerokiego wachlarza stacji. Nie chodzi tylko o główne kanały sportowe. Na liście znajdują się między innymi: Canal+ Premium, Canal+ Film, Canal+ Dokument oraz Canal+ Seriale. Najważniejszym punktem są jednak kanały sportowe, w tym te dedykowane konkretnym wydarzeniom, czyli od Canal+ Extra 1 aż do Canal+ Extra 7.

Trzy miesiące bez opłat

Głównym atutem nowej oferty są warunki finansowe na start. T-Mobile zdecydował się na odważny krok. Przez pierwsze trzy cykle rozliczeniowe opłata za ten pakiet wynosi dokładnie 0 zł. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

To świetna okazja, by przetestować jakość transmisji i ofertę programową bez ryzyka. Opłata cykliczna jest pobierana z góry, ale w okresie promocyjnym portfel abonenta nie odczuje obciążenia. Warto jednak pamiętać o tym, co dzieje się po zakończeniu okresu próbnego.

Promocja nie trwa wiecznie. Od czwartego cyklu rozliczeniowego cena wraca do standardowego poziomu. Wówczas za pakiet przyjdzie nam zapłacić 69 zł miesięcznie. Jest to standardowa stawka rynkowa za ten zakres treści, ale warto mieć ten moment na uwadze, planując domowy budżet.

Dla kogo ta oferta?

Promocja nie jest dostępna dla każdego "z ulicy". Usługę można aktywować przy zawieraniu umowy o świadczenie usług telewizyjnych. Oferta jest skierowana do klientów wybierających Pakiet M lub Pakiet L.

Operator pozostawia klientom furtkę do rezygnacji. Usługę można wyłączyć w dowolnym momencie. Zrobimy to poprzez Biuro Obsługi Abonenta, w aplikacji Mój T-Mobile lub w salonie stacjonarnym.

Jest tu jednak jeden mały haczyk dotyczący terminów. Standardowo wyłączenie następuje na koniec cyklu, w którym złożyliśmy dyspozycję. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zlecimy wyłączenie już w pierwszym, niepełnym cyklu korzystania. Wtedy usługa dezaktywuje się dopiero z końcem następnego cyklu.