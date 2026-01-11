Wyłudzał telefony od operatorów. Wykorzystał do tego matkę

23-letniemu mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności za wyłudzenie od operatorów telefonów komórkowych o łącznej wartości około 430 tys. zł. Wykorzystał do tego swoją nieświadomą niczego matkę, od której pozyskał dane ofiar.

Wyłudzał telefony

Oskarżony pomagał matce w prowadzeniu biura rachunkowego. Dzięki temu uzyskał dostęp do danych osobowych wielu osób. Postanowił je wykorzystać w swoim oszustwie. Kupował na dane obcych osób drogie telefony komórkowe. Wykorzystywał do tego specjalnie utworzone adresy e-mail oraz fikcyjne adresy dostawy w Świdniku oraz Lublinie.

W dniu doręczenia przesyłki kontaktował się telefonicznie z kurierem, po czym podjeżdżał do niego, opłacał pierwszą ratę za powyższe przedmioty oraz podrabiał na umowie podpis pokrzywdzonych. poinformował proukator.

Następnie mężczyzna sprzedawał telefony Bohdanowi K., który wysyłał je na Ukrainę. Tam były sprzedawane przez jego kuzyna. W sumie Bohdan K. kupił od niego aż 55 urządzeń. Jedno zostało zakupione przez 26-letnią Ukrainkę Karynę P. Im także postawiono zarzuty.