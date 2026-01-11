Sprzęt

Wyłudzał telefony od operatorów. Wykorzystał do tego matkę

Łukasz J. został oskarżony o wyłudzanie telefonów od operatorów komórkowych. Sprzęt w sumie był wart ponad 430 tys. zł.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:08
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Wyłudzał telefony od operatorów. Wykorzystał do tego matkę

23-letniemu mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności za wyłudzenie od operatorów telefonów komórkowych o łącznej wartości około 430 tys. zł. Wykorzystał do tego swoją nieświadomą niczego matkę, od której pozyskał dane ofiar.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wyłudzał telefony

Oskarżony pomagał matce w prowadzeniu biura rachunkowego. Dzięki temu uzyskał dostęp do danych osobowych wielu osób. Postanowił je wykorzystać w swoim oszustwie. Kupował na dane obcych osób drogie telefony komórkowe. Wykorzystywał do tego specjalnie utworzone adresy e-mail oraz fikcyjne adresy dostawy w Świdniku oraz Lublinie.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon ULEFONE Armor 22 8/256GB 6.58" 120Hz Zielony UF-A22-256 NC/GN
Smartfon ULEFONE Armor 22 8/256GB 6.58" 120Hz Zielony UF-A22-256 NC/GN
0 zł
849 zł - najniższa cena
Kup teraz 849 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 5G 512GB 6.3" 120Hz Gołębi
Smartfon APPLE iPhone 17 5G 512GB 6.3" 120Hz Gołębi
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Niebieski SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB 6.9" 120Hz Niebieski SM-S938
0 zł
5499 zł - najniższa cena
Kup teraz 5499 zł
Advertisement

W dniu doręczenia przesyłki kontaktował się telefonicznie z kurierem, po czym podjeżdżał do niego, opłacał pierwszą ratę za powyższe przedmioty oraz podrabiał na umowie podpis pokrzywdzonych.

poinformował proukator.

Następnie mężczyzna sprzedawał telefony Bohdanowi K., który wysyłał je na Ukrainę. Tam były sprzedawane przez jego kuzyna. W sumie Bohdan K. kupił od niego aż 55 urządzeń. Jedno zostało zakupione przez 26-letnią Ukrainkę Karynę P. Im także postawiono zarzuty.

Cały proceder trwał od sierpnia 2024 roku do lutego 2025 roku. Głównemu oskarżonemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Postawiono mu w sumie 108 zarzutów. Pozostałej dwójce grozi do 2 lat więzienia za paserstwo. Wszyscy się przyznali.

Image
telepolis
wyłudzenia oszustwo wyłudzenie sprzętu wyłudzenie
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Bankier.pl