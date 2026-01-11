Tego to jeszcze nie było. Te baterie są wykonane z... papieru

Singapurski startup Flint chce zastąpić klasyczne baterie AA i AAA papierowymi ogniwami wykonanymi z roślinnej celulozy, które są biodegradowalne, wolne od litu i metali ciężkich oraz bezpieczniejsze w użytkowaniu. Firma przechodzi właśnie z etapu laboratoriów do realnej produkcji i pierwszych wdrożeń u dużych marek elektroniki użytkowej.

Baterie z papieru

Flint wykorzystuje celulozę jako główny materiał strukturalny, tworząc elastyczne, kompostowalne baterie oparte na wodnej chemii, bez litu, niklu, kobaltu czy ołowiu. Ogniwa są nietoksyczne, niepalne i mają mieć niższy ślad węglowy niż tradycyjne baterie jednorazowe, co czyni je szczególnie atrakcyjnymi dla producentów sprzętu „eko” oraz urządzeń jednorazowych lub niskonapięciowych.

Na CES technologia Flint nie była już wyłącznie pokazem koncepcyjnym – firma prezentowała gotowe ogniwa w formacie zbliżonym do AA/AAA oraz płaskie, wycinane moduły, które można dopasować do obudowy urządzenia. Celem jest zasilanie m.in. pilotów, klawiatur, myszek, drobnej elektroniki IoT i urządzeń medycznych, gdzie dziś dominują baterie alkaliczne lub małe akumulatorki litowo-jonowe.

Flint uruchomił linię produkcyjną w Singapurze, opartą na własnej architekturze celulozowych ogniw i procesach w pełni wodnych, projektowanych z myślą o bezpieczeństwie i skalowaniu. Firma współpracuje już przy pilotażach z globalnymi markami, takimi jak Logitech czy Amazon Devices. Pierwsze komercyjne produkty z papierowymi bateriami mają trafić do użytkowników w 2026 roku.