Aplikacje

InPost zmienia regulamin. Masz 12 miesięcy albo przepadną

Firma InPost zmienia regulamin swojej aplikacji InPost Mobile. Wprowadza przy okazji dwie główne zmiany.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 10:02
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
InPost zmienia regulamin. Masz 12 miesięcy albo przepadną

InPost zaktualizował regulamin swojej aplikacji mobilnej. Nowa wersja wprowadza dwie istotne zmiany. Jedna dotyczy InCoinów, a druga czegoś, czego wielu użytkowników nie lubi, czyli sztucznej inteligencji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zmiana w InPost

Pierwsza zmiana, która prawdopodobnie zainteresuje więcej użytkowników, dotyczy wirtualnej waluty InCoin. Zdobywamy ją za wysyłanie i odbieranie paczek czy też robienie zakupów w aplikacji InPost Fresh. Następnie punkty można wykorzystać na różne kupony, np. zniżki, ale też udział w loteriach organizowanych przez firmę InPost.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Antena CB BLOW 940
Antena CB BLOW 940
0 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 79.99 zł
Zestaw mebli ogrodowych SASKA GARDEN 1032740 Czarny
Zestaw mebli ogrodowych SASKA GARDEN 1032740 Czarny
-72 zł
329.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 257.99 zł
Ostrza trapezowe MEGA 31009H (10 szt.)
Ostrza trapezowe MEGA 31009H (10 szt.)
0 zł
4.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4.99 zł
Advertisement

Na czym polega zmiana? Od 1 lutego 2026 roku InCoiny będą miały ważność. Zdobyte punkty będziemy musieli wykorzystać w ciągu 12 miesięcy albo przepadną. 

Druga zmiana dotyczy wprowadzenia w aplikacji InPost Mobile rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Konkretnie firma Rafała Brzoski udostępnia użytkownikom Bielik AI, czyli chatbot, który ma odgrywać rolę wirtualnego pomocnika. Na razie nie wiadomo, czy da się go wyłączyć w ustawieniach.

Nowy regulamin wchodzi w życie 26 stycznia 2026 roku.

Image
telepolis
inpost InPost Mobile InCoin
Zródła zdjęć: MOZCO / Shutterstock.com
Źródła tekstu: InPost