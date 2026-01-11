InPost zmienia regulamin. Masz 12 miesięcy albo przepadną

InPost zaktualizował regulamin swojej aplikacji mobilnej. Nowa wersja wprowadza dwie istotne zmiany. Jedna dotyczy InCoinów, a druga czegoś, czego wielu użytkowników nie lubi, czyli sztucznej inteligencji.

Zmiana w InPost

Pierwsza zmiana, która prawdopodobnie zainteresuje więcej użytkowników, dotyczy wirtualnej waluty InCoin. Zdobywamy ją za wysyłanie i odbieranie paczek czy też robienie zakupów w aplikacji InPost Fresh. Następnie punkty można wykorzystać na różne kupony, np. zniżki, ale też udział w loteriach organizowanych przez firmę InPost.

Na czym polega zmiana? Od 1 lutego 2026 roku InCoiny będą miały ważność. Zdobyte punkty będziemy musieli wykorzystać w ciągu 12 miesięcy albo przepadną.

Druga zmiana dotyczy wprowadzenia w aplikacji InPost Mobile rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. Konkretnie firma Rafała Brzoski udostępnia użytkownikom Bielik AI, czyli chatbot, który ma odgrywać rolę wirtualnego pomocnika. Na razie nie wiadomo, czy da się go wyłączyć w ustawieniach.