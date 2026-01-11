Sprzęt

Starlinki dostaną ulepszenie. Mocno przyspieszą

Sieci satelitów Starlink wkrótce mogą doczekać się znaczących ulepszeń. Chodzi o zwiększenie floty i szybsze prędkości internetu.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 11:38
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Starlinki dostaną ulepszenie. Mocno przyspieszą

Starlink przyspiesza rozwój sieci

Federalna Komisja Łączności (Federal Communications Commission - w skrócie FCC) dała zielone światło firmie Elona Muska, Space X, na znaczącą rozbudowę infrastruktury sieci satelitarnej Starlink.

Dalsza część tekstu pod wideo

SpaceX będzie mógł wystrzelić kolejnych 7500 satelitów, które będą mogły operować na niższych orbitach oraz wykorzystywać więcej częstotliwości. Co najistotniejsze, Starlink będzie mógł wdrożyć symetryczne prędkości gigabitowe, a także zapewnić lepsze pokrycie internetu.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Teleskop SKY-WATCHER BK 767 AZ1 76/700
Teleskop SKY-WATCHER BK 767 AZ1 76/700
0 zł
499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 499.99 zł
Teleskop CELESTRON PowerSeeker 60EQ
Teleskop CELESTRON PowerSeeker 60EQ
0 zł
449.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 449.99 zł
Teleskop SKY-WATCHER (Synta) SK Dobson 8&quot; Pyrex
Teleskop SKY-WATCHER (Synta) SK Dobson 8&quot; Pyrex
0 zł
1999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1999.99 zł
Advertisement

Tym samym flota Starlinków będzie składać się z 19 400 satelitów. SpaceX miał pierwotnie ambitniejsze plany - firma mierzyła w 22 tysiące dodatkowych satelitów. Niemniej jednak jest to nadal spory skok, gdyż większość satelitów będzie operować teraz 200 km bliżej Ziemi, co powinno przełożyć się na niższe opóźnienia.

FCC przyznała SpaceX tymczasową zgodę na pracę Starlinka z wyższą mocą, co ma poprawić prędkości, choć tylko na terenie USA i pod warunkiem ochrony innych operatorów oraz finalizacji nowych zasad EPFD. Regulator zatwierdził też większość pasm częstotliwości, o które wnioskował SpaceX, co ma zwiększyć przepustowość sieci.

Analitycy przewidują nawet pięciokrotny wzrost mocy w najbardziej obciążonych regionach, co pozwoli obsłużyć rosnącą bazę klientów i ograniczyć ryzyko przeciążeń.

Decyzja otwiera również drogę do wykorzystania pasma 2 GHz dla usług komórkowych Starlink poza USA, choć pełna zgoda na transfer widma i nową konstelację wciąż czeka na rozstrzygnięcie.

FCC podkreśla, że SpaceX musi eliminować ewentualne zakłócenia i kontynuować działania ograniczające jasność satelitów, co ma uspokoić konkurencję i astronomów.

Image
telepolis
internet SpaceX starlink
Zródła zdjęć: xnk / Shutterstock.com
Źródła tekstu: PC Mag