Telewizja i VoD

HBO Max przyznaje się do błędu: "To wina Netflixa"

Platformy streamingowe opierają się w dużej mierze na własnych produkcjach i rozmiarach biblioteki, ale także i na rozpoznawalności. Zawirowania ze zmianą nazwy HBO Max na Max, niekoniecznie wyszło jej na dobre.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 12:05
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
HBO Max przyznaje się do błędu: "To wina Netflixa"

"To wina Netflixa"

Tak przynajmniej twierdzi sam Casey Bloys, CEO HBO. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Tak, to był błąd, który wynikał z próby dogonienia Netflixa.

powiedział oficjalnie, dyrektor generalny HBO, Casey Bloys. 

I trudno się z tym nie zgodzić, choć niekoniecznie trzeba szukać winnych. Cały ten rebranding, związany ze zmianą nazwy nie dość, że był niezgrabny, to jeszcze całkowicie niepotrzebny. W 2023 roku zniknęło HBO Max, a pojawiło się Max. W maju tego roku HBO Max powróciło. Decyzja o powrocie nazwy zapadła po fali krytyki fanów i memów wyśmiewających nagły kryzys tożsamości całego Warner Bros. I bardzo dobrze, że nastąpił powrót starej nazwy, bo jednak marka HBO, od lat uznawana jest za synonim jakości i prestiżowych produkcji. Najwyraźniej musiało upłynąć trochę czasu, aby ludzie stojący za platformą zrozumieli, że liczy się jakość, a nie ilość. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SHARP 40HE2745E 40" LED TiVo OS
Telewizor SHARP 40HE2745E 40" LED TiVo OS
0 zł
899 zł - najniższa cena
Kup teraz 899 zł
Telewizor SAMSUNG UE85U8092F 85" LED 4K Tizen
Telewizor SAMSUNG UE85U8092F 85" LED 4K Tizen
0 zł
6499 zł - najniższa cena
Kup teraz 6499 zł
Telewizor SHARP 43HE2745E 43" LED TiVo OS
Telewizor SHARP 43HE2745E 43" LED TiVo OS
-99.01 zł
1099 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Advertisement

W rozmowie z dziennikarzami w nowojorskim biurze HBO Max, Bloys powiedział portalowi THR (za pośrednictwem MovieWeb), że zmiana nazwy platformy na Max była błędem. Decyzja ta była efektem wyniku wyścigu branży streamingowej o konkurowanie z ogromną skalą Netflixa. Jego zdaniem, dążenie do ogromnej liczby treści prowadzi wiele marek do utraty tożsamości i spadku jakości. 

Bloys podkreślił, że HBO nie ma zamiaru zastąpić Netflixa, lecz stanowić jego uzupełnienie jako usługa premium, oferująca naprawdę unikatowe materiały. My jako widzowie tylko na to czekamy. 

Image
telepolis
HBO Max HBO Max w Polsce kiedy HBO MAX netflix seriale Telewizja Max
Zródła zdjęć: rafastockbr / Shutterstock
Źródła tekstu: imdb.com, collider.com