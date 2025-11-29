HBO Max przyznaje się do błędu: "To wina Netflixa"

"To wina Netflixa"

I trudno się z tym nie zgodzić, choć niekoniecznie trzeba szukać winnych. Cały ten rebranding, związany ze zmianą nazwy nie dość, że był niezgrabny, to jeszcze całkowicie niepotrzebny. W 2023 roku zniknęło HBO Max, a pojawiło się Max. W maju tego roku HBO Max powróciło. Decyzja o powrocie nazwy zapadła po fali krytyki fanów i memów wyśmiewających nagły kryzys tożsamości całego Warner Bros. I bardzo dobrze, że nastąpił powrót starej nazwy, bo jednak marka HBO, od lat uznawana jest za synonim jakości i prestiżowych produkcji. Najwyraźniej musiało upłynąć trochę czasu, aby ludzie stojący za platformą zrozumieli, że liczy się jakość, a nie ilość.