Najlepszy serial fantasy Netflixa 2025 roku to nie "Wiedźmin"

Nie "Wiedźmin", ale "Awatar"

Okazuje się, że to wcale nie "Wiedźmin" był najpopularniejszym serialem fantasy w 2025 roku, ale ten zaszczytny tytuł przypadł innej produkcji. Avatar: Legenda Aanga ( Polska wersja: Awatar: Ostatni władca wiatru), bo o nim mowa zdobył uznanie, dzięki zaledwie jednemu sezonowi. Ta aktorska adaptacja oddała poniekąd hołd animowanemu oryginałowi, jednocześnie oferując wizualnie oszałamiający serial, któremu na dobrą sprawę niczego nie brakuje. Ciekawe jest to, że do tej pory ukazał się zaledwie jeden sezon "Avatara", ale już został on przedłużony o drugi i trzeci, z czego oba zostały już nakręcone i zakończone.

Avatar: Legenda Aanga — o czym opowiada?

Serial przenosi nas do fikcyjnego świata, inspirowanego chińskimi sztukami walki oraz folklorem. Ludzie w nim są w stanie manipulować czterema żywiołami - wodą, powietrzem, ziemią i ogniem. A jedyną osobą, która jest w stanie manipulować wszystkim naraz, jest Awatar. Jego celem jest utrzymanie harmonii i pokoju między czterema narodami. Jednak Naród Ognia nie wytrzymuje i rozpoczyna wojnę przeciwko innym narodom i chce unicestwić Nomadów Powietrza. Ostatnim żyjącym Nomadem Powietrza jest Aang, który jest Awatarem.