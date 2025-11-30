Alior Bank nie chce milczeć w tej kwestii: "zachowaj zimną głowę"
Alior Bank wydał czerwony alert dla swoich klientów. Jeśli nie zastosują się oni do określonych zasad i chociażby na chwilę stracą chłodny osąd, mogą wpaść w nie lada pułapkę.
Alior Bank na swojej oficjalnej stronie w mediach społecznościowych, wystosował dość nietypowy w treści apel do swoich klientów. Na dobrą sprawę, z treścią komunikatu, powinien zapoznać się każdy, kto robi zakupy w sieci. Szczególnie teraz, kiedy przedłużony Black Friday trwa cały weekend, a za rogiem czai się Cyber Monday.
Black Friday i Cyber Monday — oszuści są w raju
Okazja? A może... pułapka! Black Friday i Cyber Monday to prawdziwy raj dla cyberprzestępców, dlatego łowiąc najlepsze oferty, zachowaj zimną głowę.
I właśnie o tę "zimną głowę" chodzi. O to, aby nie kupować pod wpływem presji, emocji i w pośpiechu. Bank przypomina znane zasady, którymi należy się kierować zawsze i wszędzie, dokonując zakupów online. Nie zaszkodzi wziąć głęboki oddech, uspokoić emocje i przypomnieć sobie to, co najważniejsze.
- Zawsze należy sprawdzać autentyczność i historię witryny sklepu, w którym zamierzamy zrobić zakupy. Jest to szczególnie ważne, kiedy sklep jest dla nas nowy i do tej pory nic w nim nie kupowaliśmy.
- Czujność i jeszcze raz czujność. Nawet pozytywne komentarze mogą być generowane nie przez prawdziwych klientów, ale przez boty. Dla większej pewności poszukajcie opinii o firmie o produkcie na forach, albo grupach w social mediach.
- Podszywanie się to coś, co oszuści kochają najbardziej. Postarajmy się ich jednak przechytrzyć - bawiąc się w detektywa, szukajmy dowodów na brak profesjonalizmu na stronie oraz błędów w jej adresie. Tego typu uchybienia są obce znanym i renomowanym markom.