Bezpieczeństwo

Alior Bank nie chce milczeć w tej kwestii: "zachowaj zimną głowę"

Alior Bank wydał czerwony alert dla swoich klientów. Jeśli nie zastosują się oni do określonych zasad i chociażby na chwilę stracą chłodny osąd, mogą wpaść w nie lada pułapkę.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:51
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Alior Bank nie chce milczeć w tej kwestii: "zachowaj zimną głowę"

Alior Bank na swojej oficjalnej stronie w mediach społecznościowych, wystosował dość nietypowy w treści apel do swoich klientów. Na dobrą sprawę, z treścią komunikatu, powinien zapoznać się każdy, kto robi zakupy w sieci. Szczególnie teraz, kiedy przedłużony Black Friday trwa cały weekend, a za rogiem czai się Cyber Monday.

Dalsza część tekstu pod wideo

Black Friday i Cyber Monday — oszuści są w raju

Okazja? A może... pułapka! Black Friday i Cyber Monday to prawdziwy raj dla cyberprzestępców, dlatego łowiąc najlepsze oferty, zachowaj zimną głowę.

apeluje Alior Bank. 

I właśnie o tę "zimną głowę" chodzi. O to, aby nie kupować pod wpływem presji, emocji i w pośpiechu. Bank przypomina znane zasady, którymi należy się kierować zawsze i wszędzie, dokonując zakupów online. Nie zaszkodzi wziąć głęboki oddech, uspokoić emocje i przypomnieć sobie to, co najważniejsze.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS ROG Strix G18 (2025) G815LP-U9322W 18" IPS 240Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS ROG Strix G18 (2025) G815LP-U9322W 18" IPS 240Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 2TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
10999 zł - najniższa cena
Kup teraz 10999 zł
Laptop DELL Alienware 16 Aurora 16" Core 9 270H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Windows 11 Professional
Laptop DELL Alienware 16 Aurora 16" Core 9 270H 32GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5070 DLSS 4 Windows 11 Professional
0 zł
10999 zł - najniższa cena
Kup teraz 10999 zł
Laptop ASUS Vivobook X1607CA-MB174W 16" IPS Ultra 5-225H 16GB RAM 512GB RAM Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS Vivobook X1607CA-MB174W 16" IPS Ultra 5-225H 16GB RAM 512GB RAM Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
3699 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699 zł
Advertisement
  1. Zawsze należy sprawdzać autentyczność i historię witryny sklepu, w którym zamierzamy zrobić zakupy. Jest to szczególnie ważne, kiedy sklep jest dla nas nowy i do tej pory nic w nim nie kupowaliśmy.
  2. Czujność i jeszcze raz czujność. Nawet pozytywne komentarze mogą być generowane nie przez prawdziwych klientów, ale przez boty. Dla większej pewności poszukajcie opinii o firmie o produkcie na forach, albo grupach w social mediach. 
  3. Podszywanie się to coś, co oszuści kochają najbardziej. Postarajmy się ich jednak przechytrzyć - bawiąc się w detektywa, szukajmy dowodów na brak profesjonalizmu na stronie oraz błędów w jej adresie. Tego typu uchybienia są obce znanym i renomowanym markom.
Image
telepolis
banki cyber monday zakupy online alior bank ostrzega oszustwo online black friday 2025
Zródła zdjęć: Lukasz Wrobel / Shutterstock
Źródła tekstu: Alior Bank