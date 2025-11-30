Alior Bank nie chce milczeć w tej kwestii: "zachowaj zimną głowę"

Alior Bank na swojej oficjalnej stronie w mediach społecznościowych, wystosował dość nietypowy w treści apel do swoich klientów. Na dobrą sprawę, z treścią komunikatu, powinien zapoznać się każdy, kto robi zakupy w sieci. Szczególnie teraz, kiedy przedłużony Black Friday trwa cały weekend, a za rogiem czai się Cyber Monday.

Black Friday i Cyber Monday — oszuści są w raju

Okazja? A może... pułapka! Black Friday i Cyber Monday to prawdziwy raj dla cyberprzestępców, dlatego łowiąc najlepsze oferty, zachowaj zimną głowę. apeluje Alior Bank.

I właśnie o tę "zimną głowę" chodzi. O to, aby nie kupować pod wpływem presji, emocji i w pośpiechu. Bank przypomina znane zasady, którymi należy się kierować zawsze i wszędzie, dokonując zakupów online. Nie zaszkodzi wziąć głęboki oddech, uspokoić emocje i przypomnieć sobie to, co najważniejsze.