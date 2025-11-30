Za dużo marihuany = źle? Zbadali trendy dotyczące dostępności

Gęstość sklepów z marihuaną a zdrowie publiczne

Zespół badaczy z North York General Hospital przeanalizował dane ponad 6 milionów osób (w wieku od 15 do 105 lat) w prowincji Ontario (liczącej łącznie 13,5 mln). Sprawdzano, jak blisko mieszkańcy żyją od sklepów z marihuaną i czy ma to wpływ na liczbę wizyt na oddziałach ratunkowych.

Okazało się, że w dzielnicach położonych w promieniu 1000 metrów od sklepów częściej dochodziło do nagłych przypadków związanych stricte z używaniem konopi. Co ważne, im więcej sklepów skupionych w jednym miejscu, tym wyraźniejszy był wzrost.

Badanie obejmowało lata 2017–2022 i pokazało, że w porównaniu z dzielnicami bez sklepów z marihuaną w promieniu 1000 metrów, te z dostępem do sklepów miały 12 procent więcej wizyt związanych z zażyciem THC. Tam, gdzie sklepów nie było w obrębie kilometra – w tym samym okresie rejestrowano spadek wizyt związanych z zażywaniem marihuany. Zjawisko było szczególnie widoczne w dużych aglomeracjach i w rejonach o niższych dochodach.

Autorzy podkreślają, że samo otwarcie sklepu nie powoduje natychmiastowego wzrostu problemów. Dopiero w dłuższej perspektywie gęstość punktów sprzedaży ma znaczenie. To sugeruje, że polityka ograniczająca liczbę sklepów lub ich koncentrację mogłaby wspierać zdrowie publiczne.