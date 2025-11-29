Jeden gen może wyjaśnić, dlaczego niektóre rany nie chcą się goić

Problem z ranami, które się nie goją

Te długotrwałe rany, spowodowane często cukrzycą słabym krążeniem lub ciśnieniem. Mogą być bolesne, podatne na infekcje i poważnie wpływać na jakość życia. W najcięższych przypadkach mogą prowadzić nawet do amputacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dzisiejsze metody leczenia mogą, co prawda, złagodzić objawy, ale nie zawsze rozwiązują problem leżący u podłoża. Jednak najnowsze badania, rzucają nowe światło na to, dlaczego niektóre rany się nie chcą goić i wskazują na potencjalne nowe sposoby ich leczenia.

Naukowcom z Uniwersytetu w Edynburgu, udało się zbadać tkanki ludzkie i odkryć, że cząsteczka skóry zwana MC1R jest stale zaburzana w przewlekłych ranach. Po stymulacji tej cząsteczki, skóra była w stanie zmniejszyć stan zapalny i ponownie rozpocząć proces gojenia.

Rude włosy i jasna karnacja mają znaczenie

Gen MC1R jest już naukowcom znany, ale z zupełnie czegoś innego niż gojenie ran. Odpowiada on za rude włosy i jasną karnację. Tymczasem, okazuje się, że gen ten posiada o wiele więcej właściwości.

Występuje on w wielu różnych typach komórek skóry, w tym komórkach układu odpornościowego i fibroblastach (komórkach tworzących tkankę bliznowatą). Oznacza to, że receptor MC1R może wpływać na kilka etapów procesu gojenia. Najważniejszą kwestią jest to, że pełni on funkcję przeciwzapalną, co pomogło zbadać ten problem.

W wyniku eksperymentu przeprowadzonego przez naukowców, aktywacja receptora MC1R zmniejszyła liczbę pozakomórkowych pułapek neutrofili i ograniczyła pojawienie się komórek zapalnych. Zewnętrzna skóra zaczęła się goić i zamykać wokół rany.