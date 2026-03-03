NVIDIA nadal z problemami. Skarży się coraz więcej osób
Niedawno Zieloni chwalili się, że AI pozwala ich programistom generować dużo więcej kodu. Teraz jednak pojawiają się wątpliwości co do jego jakości.
NVIDIA zdecydowanie nie ma dobrej passy. W zeszłym tygodniu amerykański gigant wydał tak złe i niedopracowane sterowniki dla kart graficznych GeForce, że wycofano je z obiegu i polecono ich deinstalacje. Dość szybko jednak pojawił się hot fix, a następnie pełnoprawne oprogramowanie 595.71 WHQL, które obiecywało szereg poprawek - m.in. w kwestii wentylatorów.
Niższe napięcia, zegary i wydajność. Celowe działanie czy wpadka?
Wygląda jednak na to, że nie rozwiązano wszystkich przypadłości i/lub dodano nowe. Reddit, Facebook, grupy discordowe oraz forum NVIDII pełne są doniesień o problemach z napięciami i taktowaniami, a tym samym wydajnością. Użytkownicy raportują, że rdzeń dobija maksymalnie do około 0,950-0,975 V, a taktowanie zatrzymuje się w przedziale 2955-2985 MHz. Ograniczenia występują nawet po ręcznym OC.
Przeprowadzono niezależne testy na topowym modelu MSI GeForce RTX 5090 Suprim X. Na sterowniku 591.86 i z overclockingiem karta w teście FurMark osiągała napięcie rzędu 1,020-1,030 V oraz taktowanie 3015-3030 MHz. Po instalacji wersji 595.71, przy identycznych ustawieniach, napięcie spadało do 1,000-1,015 V, natomiast zegary nie przekraczały 3000 GHz.
Co gorsza, w wątku dotyczącym wersji 595.71 pojawiają się również inne zgłoszenia. Użytkownicy wspominają o problemach z HDR, samoczynnym przełączaniu częstotliwości odświeżania, czarnych ekranach oraz błędach typu TDR prowadzących do zawieszania się systemu. Część osób sygnalizuje też kłopoty z obsługą Vulkana w wybranych tytułach.
Na razie trudno jednoznacznie ocenić czy mamy do czynienia z zamierzoną zmianą w zarządzaniu energią, czy z (kolejnym) błędem w sterowniku. Jeśli jednak potwierdzą się doniesienia o obniżonym limicie napięcia i poboru mocy, aktualizacja 595.71 może nie być najlepszym wyborem dla entuzjastów OC i użytkowników oczekujących maksymalnej wydajności.