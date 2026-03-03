NVIDIA nadal z problemami. Skarży się coraz więcej osób

NVIDIA zdecydowanie nie ma dobrej passy. W zeszłym tygodniu amerykański gigant wydał tak złe i niedopracowane sterowniki dla kart graficznych GeForce, że wycofano je z obiegu i polecono ich deinstalacje. Dość szybko jednak pojawił się hot fix, a następnie pełnoprawne oprogramowanie 595.71 WHQL, które obiecywało szereg poprawek - m.in. w kwestii wentylatorów.

Niższe napięcia, zegary i wydajność. Celowe działanie czy wpadka?

Wygląda jednak na to, że nie rozwiązano wszystkich przypadłości i/lub dodano nowe. Reddit, Facebook, grupy discordowe oraz forum NVIDII pełne są doniesień o problemach z napięciami i taktowaniami, a tym samym wydajnością. Użytkownicy raportują, że rdzeń dobija maksymalnie do około 0,950-0,975 V, a taktowanie zatrzymuje się w przedziale 2955-2985 MHz. Ograniczenia występują nawet po ręcznym OC.

Przeprowadzono niezależne testy na topowym modelu MSI GeForce RTX 5090 Suprim X. Na sterowniku 591.86 i z overclockingiem karta w teście FurMark osiągała napięcie rzędu 1,020-1,030 V oraz taktowanie 3015-3030 MHz. Po instalacji wersji 595.71, przy identycznych ustawieniach, napięcie spadało do 1,000-1,015 V, natomiast zegary nie przekraczały 3000 GHz.

Co gorsza, w wątku dotyczącym wersji 595.71 pojawiają się również inne zgłoszenia. Użytkownicy wspominają o problemach z HDR, samoczynnym przełączaniu częstotliwości odświeżania, czarnych ekranach oraz błędach typu TDR prowadzących do zawieszania się systemu. Część osób sygnalizuje też kłopoty z obsługą Vulkana w wybranych tytułach.