Sprzęt

Chińczycy mają nowe GPU. Obsługuje Ray Tracing i skalowanie rozdzielczości

Chińska firma Xiang Dixian zaprezentowała swoją nową kartę graficzną Fuxi A0. Ta obsługuje Ray Tracing i ma skalowanie rozdzielczości na wzór NVIDIA DLSS.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 18:15
0
Chińska firma Xiang Dixian zaprezentowała na targach ICCAD Expo w Chengdu nową kartę graficzną. Bazuje ona na nowej generacji architektury Imagination Technologies. Na papierze wygląda ona całkiem interesująco.

Chińska karta graficzna

Nowa grafika wyposażona jest w 12 GB pamięci VRAM i korzysta z dwuslotowego systemu chłodzenia z dwoma wentylatorami. Wiemy, że obsługuje między innymi Ray Tracing, a także technikę skalowania obrazu na wzór NVIDIA DLSS oraz AMD FSR.

W sumie GPU ma generować moc na poziomie 160 TFLOPS, więc w teorii powinna być porównywalna z GeForce RTX 4070 Ti. Wiemy jednak, że zapewnienia Chińczyków zazwyczaj trzeba traktować z dużym przymrużeniem oka.

Dokładne możliwości karty nie są znane. Producent twierdzi, że pozwala ona na uruchomienie Black Myth Wukong w dobrej płynności. Jakiej? Tego niestety nie wiadomo. Natomiast na stoisku uruchomiono demo z włączonym Ray Tracingiem, w którym GPU generowało średnio 35 klatek na sekundę.

