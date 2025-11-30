Chińczycy mają nowe GPU. Obsługuje Ray Tracing i skalowanie rozdzielczości
Chińska firma Xiang Dixian zaprezentowała swoją nową kartę graficzną Fuxi A0. Ta obsługuje Ray Tracing i ma skalowanie rozdzielczości na wzór NVIDIA DLSS.
Chińska firma Xiang Dixian zaprezentowała na targach ICCAD Expo w Chengdu nową kartę graficzną. Bazuje ona na nowej generacji architektury Imagination Technologies. Na papierze wygląda ona całkiem interesująco.
Chińska karta graficzna
Nowa grafika wyposażona jest w 12 GB pamięci VRAM i korzysta z dwuslotowego systemu chłodzenia z dwoma wentylatorami. Wiemy, że obsługuje między innymi Ray Tracing, a także technikę skalowania obrazu na wzór NVIDIA DLSS oraz AMD FSR.
W sumie GPU ma generować moc na poziomie 160 TFLOPS, więc w teorii powinna być porównywalna z GeForce RTX 4070 Ti. Wiemy jednak, że zapewnienia Chińczyków zazwyczaj trzeba traktować z dużym przymrużeniem oka.
Dokładne możliwości karty nie są znane. Producent twierdzi, że pozwala ona na uruchomienie Black Myth Wukong w dobrej płynności. Jakiej? Tego niestety nie wiadomo. Natomiast na stoisku uruchomiono demo z włączonym Ray Tracingiem, w którym GPU generowało średnio 35 klatek na sekundę.