Aktualizacja Apple Watch nie jest jakaś odkrywcza, ale chce nam pomóc

Apple Watch z przydatną aktualizacją

Firma Apple zaczęła wdrażanie systemu watchOS 26.2, nowej aktualizacji dla zegarków Apple Watch. I nie ma co się spodziewać fajerwerków. Ale też warto docenić wysiłki firmy w lepszej prezentacji danych dotyczących użytkowników. Nie trudno bowiem zauważyć, że wprowadza ona zmianę w monitorowaniu snu. Wyniki są teraz kategoryzowane, po to, aby lepiej wskazywać, czy dobrze wypoczęliśmy ubiegłej nocy.

Wcześniej, dane które wskazywał zegarek tej marki, wydawały się bardziej optymistyczne niż dokładne. Dochodziło do tego, że nawet w noce z niespokojnym snem, urządzenie to pokazywało doskonałe wyniki. Teraz Apple zaostrzyło tego typu oceny. Ale to akurat dobrze, bo w tej kwestii jest akurat pożądany realizm.

5 kategorii snu

Najwyższa kategoria (ona pojawi się dopiero, gdy śpimy naprawdę dobrze) będzie nosiła teraz nazwę 'Bardzo wysoki". Progi takie, jak "Wysoki", "OK", "Niski" i "Bardzo Niski", zostały dostosowane tak, aby były bardziej realistyczne.