Aplikacje

Awaria Spotify. Tysiące osób z całej Polski zgłasza problemy

Spotify to największa usługa dostarczająca muzykę na świecie. Okazuje się, że ma właśnie ona pewne problemy.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:00
1
W okolicach godziny 15 rozpoczęła się wielka awaria Spotify. Dziesiątki tysięcy osób. Całego świata, w tym tysiące osób z Polski zgłasza problemy z działaniem aplikacji. Warto jednak podkreślić, że problem nie dotyczy wszystkich i nie zaobserwowaliśmy go u nikogo z naszej redakcji. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Awaria Spotify

Mimo to liczby mówią same za siebie. Obecnie nie jest znana przyczyna ani skala problemów. Pokazuje to jednak, że warto mieć przynajmniej część naszej biblioteki muzycznej w wersji offline. Właśnie na wypadek takich sytuacji, które mogą dotknąć praktycznie każdego serwisu. 

Image
telepolis
spotify Spotify awaria
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Downdetector, Własne