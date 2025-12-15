Aplikacje
Awaria Spotify. Tysiące osób z całej Polski zgłasza problemy
Spotify to największa usługa dostarczająca muzykę na świecie. Okazuje się, że ma właśnie ona pewne problemy.
W okolicach godziny 15 rozpoczęła się wielka awaria Spotify. Dziesiątki tysięcy osób. Całego świata, w tym tysiące osób z Polski zgłasza problemy z działaniem aplikacji. Warto jednak podkreślić, że problem nie dotyczy wszystkich i nie zaobserwowaliśmy go u nikogo z naszej redakcji.
Awaria Spotify
Mimo to liczby mówią same za siebie. Obecnie nie jest znana przyczyna ani skala problemów. Pokazuje to jednak, że warto mieć przynajmniej część naszej biblioteki muzycznej w wersji offline. Właśnie na wypadek takich sytuacji, które mogą dotknąć praktycznie każdego serwisu.
