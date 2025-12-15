Orange i Vivo z nową promocją. Zyskasz na niej 1700 zł

Vivo zaczyna współpracę z Orange od wprowadzenia swojego flagowego modelu X300 Pro. Żeby uatrakcyjnić premierę, producent ogłasza promocję z zestawem akcesoriów klasy premium.

Od dziś Vivo X300 Pro jest dostępny w Orange zarówno w ofercie abonamentowej, jak i w sprzedaży bez umowy. Smartfon można kupić w cenie 5999 zł w dwóch wersjach kolorystycznych – Głębokiej Czerni oraz Pustynnym Brązie. Podobna oferta dotyczy rynku pozaoperatorskiego, ale producent przekonuje, że w tej cenie otrzymujemy jednak znacznie więcej niż sam telefon.

Z okazji debiutu Vivo w Orange przygotowano ofertę specjalną, w ramach której do fotograficznego flagowca X300 Pro dołączany jest zestaw akcesoriów o łącznej wartości około 1700 zł. Co ważne, promocja obowiązuje niezależnie od formy zakupu, zarówno przy abonamencie, jak i przy zakupie bez umowy.

W promocyjnym pakiecie znajdziemy:

słuchawki vivo TWS 3E z aktywną redukcją szumów,

szybką ładowarkę FlashCharge 90W,

zewnętrzny obiektyw vivo ZEISS 2,35x Telephoto Extender,

etui oraz adapter do zamontowania obiektywu na tylnym panelu smartfonu.

Vivo podkreśla, że to nie jest przypadkowy zestaw dodatków, a komplet zaprojektowany z myślą o osobach, które fotografię i wideo traktują naprawdę poważnie.