Orange i Vivo z nową promocją. Zyskasz na niej 1700 zł

Firma vivo oficjalnie rozpoczęła współpracę z Orange, a wkrótce w pomarańczowej ofercie zagości szersze portfolio produktów chińskiej marki. Na start producent i operator kuszą okazją wartą 1700 zł. 
 
Vivo po powrocie do Polski coraz śmielej rozpycha się na naszym rynku. Po debiucie najnowszej flagowej serii w dużej sieci sklepów z elektroniką producent szuka nowych kanałów sprzedaży i od teraz będzie dostępny w ofercie Orange.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:13
Vivo zaczyna współpracę z Orange od wprowadzenia swojego flagowego modelu X300 Pro. Żeby uatrakcyjnić premierę, producent ogłasza promocję z zestawem akcesoriów klasy premium.

Od dziś Vivo X300 Pro jest dostępny w Orange zarówno w ofercie abonamentowej, jak i w sprzedaży bez umowy. Smartfon można kupić w cenie 5999 zł w dwóch wersjach kolorystycznych – Głębokiej Czerni oraz Pustynnym Brązie. Podobna oferta dotyczy rynku pozaoperatorskiego, ale producent przekonuje, że w tej cenie otrzymujemy jednak znacznie więcej niż sam telefon.

Z okazji debiutu Vivo w Orange przygotowano ofertę specjalną, w ramach której do fotograficznego flagowca X300 Pro dołączany jest zestaw akcesoriów o łącznej wartości około 1700 zł. Co ważne, promocja obowiązuje niezależnie od formy zakupu, zarówno przy abonamencie, jak i przy zakupie bez umowy.

W promocyjnym pakiecie znajdziemy:

  • słuchawki vivo TWS 3E z aktywną redukcją szumów,
  • szybką ładowarkę FlashCharge 90W,
  • zewnętrzny obiektyw vivo ZEISS 2,35x Telephoto Extender,
  • etui oraz adapter do zamontowania obiektywu na tylnym panelu smartfonu. 

Vivo podkreśla, że to nie jest przypadkowy zestaw dodatków, a komplet zaprojektowany z myślą o osobach, które fotografię i wideo traktują naprawdę poważnie. 

Więcej o nowych telefonach z serii vivo X300 w tej informacji oraz w redakcyjnym teście flagowego modelu 300 Pro.

Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Vivo