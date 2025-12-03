YouTube i brak dźwięku? To już żaden problem

Nie ma audio, ale są emocje

Standardowe napisy, owszem, są bardzo praktyczne, ale rzadko je kojarzyliśmy z przyjemnością. One po prostu spełniają swoją rolę - po prostu są. I są niezbędne, jeśli oglądamy coś z wyciszonym dźwiękiem lub mamy problemy ze słuchem. Ale do tej pory były neutralne - bywało, że pozbywały film emocji i energii.

Wyraziste nowe napisy są w stanie oddać wiele emocji. Przynajmniej jeśli chodzi o platformę YouTube. Funkcja ta jest dostępna dla filmów w języku angielskim przesłanych po październiku 2025 roku, ale firma ma w planach jej szersze wdrożenie.

Napisy - co się właściwie zmieniło?

Napisy mogą teraz pokazywać ton, rodzaj emocji i sygnały otoczenia. Głównie chodzi o westchnienia, odgłosy w tle, a także oklaski.