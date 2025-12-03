YouTube i brak dźwięku? To już żaden problem
Brak dźwięku? Okazuje się, że dla YouTube'a to żaden problem. Platforma wprowadziła nowy rodzaj napisów "Expressive Captions", które oddają emocje.
Nie ma audio, ale są emocje
Standardowe napisy, owszem, są bardzo praktyczne, ale rzadko je kojarzyliśmy z przyjemnością. One po prostu spełniają swoją rolę - po prostu są. I są niezbędne, jeśli oglądamy coś z wyciszonym dźwiękiem lub mamy problemy ze słuchem. Ale do tej pory były neutralne - bywało, że pozbywały film emocji i energii.
Wyraziste nowe napisy są w stanie oddać wiele emocji. Przynajmniej jeśli chodzi o platformę YouTube. Funkcja ta jest dostępna dla filmów w języku angielskim przesłanych po październiku 2025 roku, ale firma ma w planach jej szersze wdrożenie.
Napisy - co się właściwie zmieniło?
Napisy mogą teraz pokazywać ton, rodzaj emocji i sygnały otoczenia. Głównie chodzi o westchnienia, odgłosy w tle, a także oklaski.
Funkcja "Expressive Captions", jaka została wprowadzona na YouTube, jest najprawdopodobniej jedną z najciekawszych aktualizacji na platformie od dłuższego czasu. Jak się słusznie domyślacie, funkcja ta wykorzystuje sztuczną inteligencję w połączeniu z tradycyjną transkrypcją. Wszystko po to, aby ujawnić znaczenie słów. Jeśli zatem chcemy na własne oczy przekonać się, jak ta funkcja działa, musimy sięgnąć po któryś z filmów anglojęzycznych, przesłanych po październiku 2025 roku. Jak rozpoznać, że mamy do czynienia z nową funkcją? Przed tekstem zobaczymy tagi, takie jak [radość], [smutek], [sarkazm]. Z pewnością nie przegapimy niczego, nawet jak dźwięk audio nie będzie dla nas dostępny.