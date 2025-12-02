Płatności bezgotówkowe

Duży polski bank zmienia zdanie. Wygodniej, ale czy bezpieczniej?

mBank na swojej stronie z komunikatami, zamieścił taki, który ucieszy fanów BLIK-a. Już od 4 grudnia 2025 płacenie za jego pomocą stanie się jeszcze wygodniejsze. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 13:36
0
Duży polski bank zmienia zdanie. Wygodniej, ale czy bezpieczniej?

mBank stara się być coraz wygodniejszy

Banki nieustannie prześcigają się w ulepszeniach. Pilnie usiłują sprawić, aby ich usługi stały się jeszcze lepsze i wygodniejsze dla użytkowników. mBank właśnie oznajmił swoim klientom, że od 4 grudnia BLIK nie będzie posiadał limitów ilościowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Czas pożegnać limity ilościowe na BLIK-a

Od 4 grudnia nie będzie limitów ilościowych na płatności BLIK-iem. To kolejny krok w stronę większej swobody i wygody nad twoimi finansami. Korzystaj z BLIK-a tak, jak lubisz - bez ograniczeń.

komunikuje mBank na swojej stronie.

mBank to instytucja, która nieustannie stara się, aby korzystanie z jego usług płatniczych było jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne. Zmiany, o których mowa, ułatwią nam codzienne korzystanie z BLIK-a i sprawią, że będziemy mogli płacić nim bez ograniczeń. Warto się zapoznać z harmonogramem zmian, które zamierza wprowadzić bank.

Harmonogram zmian w mBanku:

2 grudnia nie będzie już możliwości zmiany limitu w aplikacji mobilnej, ale nadal będzie on jeszcze obowiązywał. Można go zmienić jedynie poprzez kontakt z mLinią lub w serwisie transakcyjnym.

4 grudnia (najbliższy czwartek) limit ilościowy zniknie na dobre. Zostanie on po prostu wyłączony. Użytkownicy nie muszą wykonywać żadnych dodatkowych czynności. 

Niedawno pisaliśmy o tym, że mBank wychodzi z rozwiązaniem, które może odesłać tradycyjny portfel do lamusa. Teraz wystarczy odpowiednia biżuteria na palcu. mBank stawia na inteligentne pierścienie marki Niceboy.

Image
telepolis
