Masz konto w mBanku? Kartę zastąpisz stylowym pierścieniem

Jeszcze kilka lat temu płacenie zegarkiem budziło zdziwienie kasjerów. Dziś nikogo to nie rusza. Technologia idzie jednak o krok dalej. Po co nosić zegarek, skoro wystarczy niewielki pierścień? Do gry wchodzi mBank z rozwiązaniem, które może odesłać tradycyjny portfel do lamusa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Polacy kochają płacić gadżetami

Liczby nie kłamią. Polacy to jeden z narodów najchętniej adoptujących nowinki płatnicze. Z najnowszych danych Mastercard wynika, że już 15,6% z nas płaciło urządzeniem ubieralnym. Może to być zegarek, opaska, a teraz także pierścień.

Co trzeci Polak (dokładnie 34,6%) deklaruje, że chce korzystać z takich rozwiązań w przyszłości. Widać to też w statystykach samego banku. Klienci mBanku wykonują miesięcznie ponad 54 miliony transakcji mobilnych. Aż 1,7 miliona z nich to płatności realizowane przez tak zwane wearables. Plastikowa karta powoli staje się zbędnym balastem, szczególnie dla młodszych użytkowników.

Niceboy ONE Ultra – więcej niż płatność

Nowym graczem na rynku jest pierścień Niceboy ONE Ultra. To zaawansowane urządzenie, które łączy funkcje płatnicze z monitoringiem zdrowia. W przeciwieństwie do zwykłych "pasywnych" pierścieni, ten model jest naszpikowany elektroniką.

Znajdziesz w nim sensory monitorujące tętno, natlenienie krwi, a nawet poziom stresu. Pierścień analizuje też jakość Twojego snu, rozpoznając fazy lekkie, głębokie i REM. Dla fanów sportu przygotowano obsługę ponad 150 aktywności. Wszystkie dane trafiają do aplikacji na Twoim telefonie.

Zapłacisz nawet z pustą baterią

Największą obawą przy smart-gadżetach jest bateria. Producent deklaruje, że Niceboy ONE Ultra wytrzymuje do 7 dni na jednym ładowaniu. Co jednak, gdy zapomnisz go naładować i bateria pokaże 0%?

Tutaj czeka miła niespodzianka. Funkcja płatności działa niezależnie od baterii. Możesz więc zapłacić za zakupy nawet całkowicie rozładowanym pierścieniem. Płatność jest realizowana przez NFC i zabezpieczona tokenizacją, więc Twoje dane są bezpieczne. Nie potrzebujesz do tego ani telefonu, ani Internetu.

Jak dobrać rozmiar?

Kupowanie pierścienia przez Internet może wydawać się ryzykowne ze względu na rozmiar. Niceboy i mBank rozwiązali ten problem w sprytny sposób, podobnie jak inni producenci smart ringów. Nie zamawiasz od razu gotowego urządzenia.

Najpierw otrzymujesz do domu tak zwany Sizing Kit, czyli zestaw atrap do mierzenia. Możesz na spokojnie przymierzyć różne rozmiary w domowym zaciszu i nosić je przez pewien czas, aby upewnić się, który pasuje idealnie. Dopiero po wybraniu rozmiaru zamawiasz właściwy pierścień. Jest on wykonany z ceramiki cyrkonowej, co zapewnia odporność na zarysowania i pełną wodoodporność (5 ATM).