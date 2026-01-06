Komputer jak z Cyberpunka. Posiada trzy holograficzne wyświetlacze

Dzisiaj rano rozpoczęły się oficjalnie targi CES 2026 w Las Vegas (USA), czyli jedno z dwóch największych wydarzeń w świecie nowych technologii. I chociaż producenci w tym roku zdecydowanie bardziej skupili się na urządzeniach mobilnych, a my nie zobaczyliśmy żadnych premier nowych kart graficznych od AMD czy NVIDII, to nie oznacza to, że nie pokazano nic ciekawego w segmencie komputerów stacjonarnych.

Mowa o topowym CPU od AMD i GPU od NVIDII

ASUS ROG G1000 to gotowy zestaw komputerowy o wymiarach 615 x 583 x 290 milimetrów. Wyróżnia się on specjalnie zaprojektowaną obudową, która gości aż trzy wyświetlacze AniMe Holo. Są to futurystyczne wentylatory wyposażone w zatrzęsienie diod, co pozwala generować efekt hologramu. Na panelu bocznym mowa o jednostce 380-milimetrowej z 720 diodami, z przodu zaś umieszczono 215-milimetrowe z 404 diodami.

Są one odizolowane od reszty komputera w specjalnych komorach (co niestety drastycznie zwiększa wagę PC), a więc nie trzeba się obawiać o palce czy przewody. Ich kultura pracy jest zaskakująco dobra - poniżej 21 dB(A). Możemy tam wyświetlać własne obrazy, animacje, zegar, informacje o parametrach komputera itd.

ASUS ROG G1000 nie jest jednak tylko świecącą wydmuszką. W środku mają znaleźć się absolutnie topowe podzespoły, z konfiguracjami sięgającymi procesora AMD Ryzen 9 9950X3D, karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 5090 i nawet 128 GB pamięci RAM DDR5. Trochę zawodzi płyta główna, bo o ile to chipset AMD X870, to seria Prime, a nie ROG.

Na uwagę zasługuje także system chłodzenia. Komputer wyposażono w AiO z radiatorem 420-milimetrowym, umieszczonym w specjalnej strefie nazwanej ROG Thermal Atrium. To przestrzeń nad główną komorą obudowy, która zasysa świeże powietrze bezpośrednio z zewnątrz. Dodatkowo zaprojektowano osobną komorę odpowiadającą wyłącznie za przepływ powietrza wokół zasilacza.