Świetnie wykonany laptop z przyzwoitymi parametrami kupisz dziś za 2599 zł

Tu LENOVO IdeaPad Slim 5 16ARP10 sprawdzi się idealnie. Jest to elegancka, aluminiowa konstrukcja z dużym, 16-calowym, matowym ekranem 1920 × 1200 pikseli. Mimo to zachowuje on wagę 1,85 kg, czyli mniej, niż 2 kg, więc da się go w miarę sensownie przenosić w razie potrzeby, chociaż nie możemy tu mówić o sprzęcie dla osób, które często podróżują, zarówno przez wagę, jak i gabaryty.

Jeśli chodzi o wydajność, to tu również jest ciekawie. Dostajemy ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy układ AMD Ryzen 7 7735HS ze zintegrowaną grafiką Radeon 680M. Nie jest to konstrukcja gamingowa, jednak w większość nowszych gier na minimalnych i 720p powinniśmy być w stanie pograć w 30 klatkach na sekundę.

Zwłaszcza że mamy tu tak uwielbiany przez APU dual channel, na który składają się dwie kości o łącznej pojemności 16 GB. Są to pamięci DDR5 o taktowaniu 4800 MHz. Nic nie stoi na przeszkodzie — poza niedoborami na rynku — aby rozbudować je do 32 GB. Na dane przeznaczono natomiast pamięć NVMe 512 GB. A wszystko to za jedyne 2599 zł.