Sprzęt

Świetnie wykonany laptop z przyzwoitymi parametrami kupisz dziś za 2599 zł

Nie każdy potrzebuje laptopa do gier. Zwykle potrzebne jest coś, co spełni funkcję domowego komputera do internetu, pracy i rozrywki.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 21:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Świetnie wykonany laptop z przyzwoitymi parametrami kupisz dziś za 2599 zł

Tu LENOVO IdeaPad Slim 5 16ARP10 sprawdzi się idealnie. Jest to elegancka, aluminiowa konstrukcja z dużym, 16-calowym, matowym ekranem 1920 × 1200 pikseli. Mimo to zachowuje on wagę 1,85 kg, czyli mniej, niż 2 kg, więc da się go w miarę sensownie przenosić w razie potrzeby, chociaż nie możemy tu mówić o sprzęcie dla osób, które często podróżują, zarówno przez wagę, jak i gabaryty.

Dalsza część tekstu pod wideo
LENOVO IdeaPad Slim 5 16ARP10 Świetny laptop dnia codziennego

LENOVO IdeaPad Slim 5 16ARP10

Jeśli chodzi o wydajność, to tu również jest ciekawie. Dostajemy ośmiordzeniowy i szesnastowątkowy układ AMD Ryzen 7 7735HS ze zintegrowaną grafiką Radeon 680M. Nie jest to konstrukcja gamingowa, jednak w większość nowszych gier na minimalnych i 720p powinniśmy być w stanie pograć w 30 klatkach na sekundę. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO LOQ 15IRX10 15.6" IPS 144Hz i5-13450HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4
Laptop LENOVO LOQ 15IRX10 15.6" IPS 144Hz i5-13450HX 16GB RAM 1TB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4
0 zł
4599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599.99 zł
Laptop LENOVO ThinkPad T14s Gen 6 14" IPS Snapdragon X1E-78-100 32GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop LENOVO ThinkPad T14s Gen 6 14" IPS Snapdragon X1E-78-100 32GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
9499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 9499.99 zł
Laptop LENOVO V17 G4 IRU 17.3" IPS i5-13420H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
Laptop LENOVO V17 G4 IRU 17.3" IPS i5-13420H 16GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
3699 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699 zł
Advertisement
LENOVO IdeaPad Slim 5 16ARP10 Świetny laptop dnia codziennego

Zwłaszcza że mamy tu tak uwielbiany przez APU dual channel, na który składają się dwie kości o łącznej pojemności 16 GB. Są to pamięci DDR5 o taktowaniu 4800 MHz. Nic nie stoi na przeszkodzie — poza niedoborami na rynku — aby rozbudować je do 32 GB. Na dane przeznaczono natomiast pamięć NVMe 512 GB. A wszystko to za jedyne 2599 zł.

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

 

Image
telepolis
lenovo laptopy LENOVO IdeaPad Slim 5 16ARP10
Zródła zdjęć: Lenovo