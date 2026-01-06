Sprzęt

Tak wygląda gaming dla dorosłych. Na pokładzie AMD, Intel i NVIDIA

Komputery dla graczy często kojarzą się z krzykliwym designem. ASUS udowadnia jednak, że wydajna specyfikacja może być też elegancka.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:20
0
Zarówno AMD, jak i Intel pokazali swoje nowe procesory mobilne - serie Gorgon Point i Panther Lake. Tym samym ich partnerzy przygotowali nowe laptopy, a jednym z nich jest ASUS. Tajwańczycy odświeżają swoją gamingową serię ROG Zephyrus, oferując dwa rozmiar - 14 oraz 16 cali - różniące się konfiguracją. Łączy je jednak wspólna filozofia: maksymalna wydajność zamknięta w smukłej, eleganckiej obudowie.

Dalsza część tekstu pod wideo

W pokrywie ukryto pasek powiadomień z 35 strefami podświetlenia

ASUS ROG Zephyrus G16 stawia na procesory od Niebieskich i (opcjonalnie) mobilną kartę graficzną, mowa nawet o NVIDIA GeForce RTX 5090. ROG Zephyrus G14 postawi na większą elastyczność - użytkownik będzie mógł wybrać pomiędzy najnowszymi układami Intela Ultra Core Series 3 lub AMD Ryzen AI 400, a za grafikę odpowie maksymalnie GeForce RTX 5080.

Dodatkowo nowe Zephyrusy otrzymają ulepszone ekrany OLED. W modelu G14 będzie to matryca 3K z odświeżaniem 120 Hz, a w G16 panel 2.5K pracujący nawet z 240 Hz. Czas reakcji na poziomie 0,2 ms ma zapewnić idealną ostrość w dynamicznych grach, a pełne pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 i Delta E<1 sprawiają, że laptopy nadają się do pracy kreatywnej bez dodatkowej kalibracji. Wisienką na torcie jest jasność do 1100 nitów.

ASUS zadbał również o porządny zestaw portów. Na pokładzie znajdziemy dwa złącza USB 4 typu C, dwa porty USB 3.2 Gen 2 typu A, HDMI, czytnik pamięci oraz gniazdo audio 3,5 mm. Zabrakło co prawda RJ-45, ale producent rekompensuje to obecnością Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0. Dopełnia to aż sześć wbudowanych głośników i technologia Dolby Atmos.

Nowe laptopy ważą od około 1,5 do 2,0 kg, a ich grubość mieści się w przedziale 1,63-1,83 cm, co czyni je wyjątkowo mobilnymi jak na sprzęt tej klasy. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - Platinum White oraz Eclipse Gray - utrzymane w stonowanej stylistyce.

Na razie nie ujawniono cen ani daty premiery. Pozostaje więc czekać na szczegóły i pierwsze niezależne testy, które pokażą jak faktycznie wygląda realna wydajność, temperatury i kultura pracy.

Image
telepolis
amd Asus Intel laptop Nvidia OLED ASUS ROG Zephyrus G14 laptop dla gracza GeForce RTX 5090 Intel Panther Lake GeForce RTX 5080 Rog AMD Gorgon Point CES 2026 asus rog zephyrus g16
Zródła zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak, ASUS
Źródła tekstu: Oprac. własne