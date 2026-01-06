Tak wygląda gaming dla dorosłych. Na pokładzie AMD, Intel i NVIDIA

Zarówno AMD, jak i Intel pokazali swoje nowe procesory mobilne - serie Gorgon Point i Panther Lake. Tym samym ich partnerzy przygotowali nowe laptopy, a jednym z nich jest ASUS. Tajwańczycy odświeżają swoją gamingową serię ROG Zephyrus, oferując dwa rozmiar - 14 oraz 16 cali - różniące się konfiguracją. Łączy je jednak wspólna filozofia: maksymalna wydajność zamknięta w smukłej, eleganckiej obudowie.

W pokrywie ukryto pasek powiadomień z 35 strefami podświetlenia

ASUS ROG Zephyrus G16 stawia na procesory od Niebieskich i (opcjonalnie) mobilną kartę graficzną, mowa nawet o NVIDIA GeForce RTX 5090. ROG Zephyrus G14 postawi na większą elastyczność - użytkownik będzie mógł wybrać pomiędzy najnowszymi układami Intela Ultra Core Series 3 lub AMD Ryzen AI 400, a za grafikę odpowie maksymalnie GeForce RTX 5080.

Dodatkowo nowe Zephyrusy otrzymają ulepszone ekrany OLED. W modelu G14 będzie to matryca 3K z odświeżaniem 120 Hz, a w G16 panel 2.5K pracujący nawet z 240 Hz. Czas reakcji na poziomie 0,2 ms ma zapewnić idealną ostrość w dynamicznych grach, a pełne pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 i Delta E<1 sprawiają, że laptopy nadają się do pracy kreatywnej bez dodatkowej kalibracji. Wisienką na torcie jest jasność do 1100 nitów.

ASUS zadbał również o porządny zestaw portów. Na pokładzie znajdziemy dwa złącza USB 4 typu C, dwa porty USB 3.2 Gen 2 typu A, HDMI, czytnik pamięci oraz gniazdo audio 3,5 mm. Zabrakło co prawda RJ-45, ale producent rekompensuje to obecnością Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0. Dopełnia to aż sześć wbudowanych głośników i technologia Dolby Atmos.

Nowe laptopy ważą od około 1,5 do 2,0 kg, a ich grubość mieści się w przedziale 1,63-1,83 cm, co czyni je wyjątkowo mobilnymi jak na sprzęt tej klasy. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne - Platinum White oraz Eclipse Gray - utrzymane w stonowanej stylistyce.