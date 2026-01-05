Koniec hitu HBO. Sezon 4. będzie ostatnim

Koniec "Rodu Smoka" jest bliski

Premiera "Rodu Smoka"miała miejsce w 2022 roku, a jego akcja rozgrywa się prawie 200 lat przed narodzinami Daenerys Targaryen, bohaterki "Gry o tron". Showrunner serialu, Ryan Condal, nie ma jednak dobrych wieści dla fanów - jeszcze przed premierą 3. sezonu zapowiedział, że cała seria wkrótce dobiegnie końca, a sezon czwarty będzie ostatnią częścią serii.

Dalsza część tekstu pod wideo

Condal wziął udział w podcaście "Escape Hatch", w którym opowiedział, jaka przyszłość czeka jego produkcję. Niestety, dał wyraźnie do zrozumienia, że koniec opowieści o smokach jest bliski.

Tak, jak przypuszczaliśmy: 4 sezon będzie ostatnim. Wiedząc, że mamy już tylko jeden sezon do nakręcenia, czujemy, że możemy dać z siebie wszystko do ostatniej kropli. powiedział Ryan Condal, showrunner "Rodu Smoka".

Cała ekipa jest zgodna też co do tego, aby całość została rozstrzygnięta bez niedopowiedzeń.

Tego lata "Ród Smoka" znów rozgorzeje, prezentując jedną z najbardziej epickich bitew jak dotąd. zapowiedziała Francesca Orsi, szefowa działu seriali i filmów HBO.

Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery 4. serii, ale biorąc pod uwagę, że pozostałe sezony zadebiutowały w okresie wakacyjnym (premiera 3. sezonu jest zapowiedziana na lato 2026), możemy zakładać, że będzie to również lato, najprawdopodobniej 2028 roku.