Koniec hitu HBO. Sezon 4. będzie ostatnim
Podczas gdy wielu fanów z niecierpliwością oczekuje na trzeci sezon "Rodu Smoka", showrunner Ryan Condal zdradził najnowsze informacje na temat przyszłości prequela "Gry o tron".
Koniec "Rodu Smoka" jest bliski
Premiera "Rodu Smoka"miała miejsce w 2022 roku, a jego akcja rozgrywa się prawie 200 lat przed narodzinami Daenerys Targaryen, bohaterki "Gry o tron". Showrunner serialu, Ryan Condal, nie ma jednak dobrych wieści dla fanów - jeszcze przed premierą 3. sezonu zapowiedział, że cała seria wkrótce dobiegnie końca, a sezon czwarty będzie ostatnią częścią serii.
Condal wziął udział w podcaście "Escape Hatch", w którym opowiedział, jaka przyszłość czeka jego produkcję. Niestety, dał wyraźnie do zrozumienia, że koniec opowieści o smokach jest bliski.
Tak, jak przypuszczaliśmy: 4 sezon będzie ostatnim. Wiedząc, że mamy już tylko jeden sezon do nakręcenia, czujemy, że możemy dać z siebie wszystko do ostatniej kropli.
Cała ekipa jest zgodna też co do tego, aby całość została rozstrzygnięta bez niedopowiedzeń.
Tego lata "Ród Smoka" znów rozgorzeje, prezentując jedną z najbardziej epickich bitew jak dotąd.
Nie znamy jeszcze dokładnej daty premiery 4. serii, ale biorąc pod uwagę, że pozostałe sezony zadebiutowały w okresie wakacyjnym (premiera 3. sezonu jest zapowiedziana na lato 2026), możemy zakładać, że będzie to również lato, najprawdopodobniej 2028 roku.
Fani "Gry o tron" powrócą do Westeros 19 stycznia, dzięki "Rycerzowi Siedmiu Królestw".