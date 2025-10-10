Jest już zwiastun nowego serialu. Fani "Gry o tron" odetchnęli z ulgą

Znów powrócą prawi rycerze i smoki?

Są produkcje o których jest zazwyczaj głośniej niż o innych. I tak jest właśnie w tym przypadku. "Rycerz Siedmiu Królestw" to kolejny, po "Rodzie Smoka", spin-off "Gry o tron". Akcja serialu będzie rozgrywała się pomiędzy wydarzeniami "Rodu smoka" (czyli wojnie domowej rodu Targaryenów), a oryginału. Ale bez obaw, fabuła tym razem będzie skupiała się na czymś znacznie innym niż słynna walka o Żelazny Tron.

Dalsza część tekstu pod wideo

"Rycerz Siedmiu Królestw" o czym będzie?

"Rycerz Siedmiu Królestw" to nic innego jak adaptacja opowiadań George'a R.R. Martina pt. "Wędrowny Rycerz", "Tajemniczy Rycerz" oraz "Wierny Miecz". Istotne jest to, że akcja serialu będzie rozgrywała się ok. sto lat przed wydarzeniami z "Gry o tron".

Jednym słowem, to opowieść o rycerzu Dunku Wysokim i jego giermku, zwanym Jajem. Obaj bohaterowie tworzą bardzo nietypowy duet, i wydają się nie zdawać sobie nawet sprawy z tego, jak ważną rolę odegrają w całej tej historii Siedmiu Królestw. I być może na tym będzie polegał ich cały urok. Fani "Gry o tron" mogą odetchnąć z ulgą, jest na co czekać. Już w styczniu powróci do nas świat Westeros, nawet jeśli ukaże nam całkiem nowe oblicze.

Pierwszy sezon będzie adaptacją pierwszego opowiadania "Wędrowny Rycerz" i jego fabuła będzie kręciła się wokół turnieju w Ashford, na którym to Dunk planuje zdobyć sławę. Niestety, Westeros nie do końca jest gotowe na spotkanie z rycerzem, a kiedy do akcji wkroczą także Targaryenowie, sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta.

Ciekawostką jest, że Duncana gra Peter Claffey, aktor i były gracz drużyny Connacht Rugby.