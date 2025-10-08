Realme 15 Pro dla fanów Gry o Tron. Powstało tylko 5 tys. egzemplarzy

Dziś marka Realme zaprezentowała limitowaną edycję modelu Realme 15 Pro, powstałą we współpracy z twórcami serialu Gra o Tron. Wydarzenie odbyło się w Game of Thrones Studio Tour, znajdującym się w oryginalnej lokalizacji kręcenia serialu – w Linen Mill Studios w Banbridge w Irlandii Północnej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Realme 15 Pro w edycji Gry o Tron to prawdziwa gratka dla fanów uniwersum cyklu powieściowego „Pieśń lodu i ognia” i powstałego na jego kanwie popularnego serialu HBO.

Tylny panel telefonu wykonany jest z czarnej skóry z wytłoczonymi wzorami inspirowanymi herbami wielkich rodów, wygrawerowana jest na nim również pieczęć mocy rodu Targaryenów w 3D. Moduł aparatu zawiera także motywy inspirowane średniowieczem, a trójwymiarowe, złote smocze szpony współgrają z ultracienkim profilem smartfonu, mierzącym zaledwie 7,84 mm.

Co więcej, tylna część obudowy zmienia kolor z czarnego na czerwony – dzieje się to po zanurzeniu w wodzie o temperaturze 44°C. Producent tłumaczy, że inspirował się tu motywem odrodzenia Daenerys Targaryeno, a całość stanowić ma również symbol przebudzenia ukrytej mocy w każdym użytkowniku.

Jak przystało na limitowaną serie, nie mogło zabraknąć specjalnego pudełka, które inspirowane było drewnianą skrzynią na smocze jaja, należącą do Daenerys. Zawiera ono stojak na telefon w kształcie Żelaznego Tronu, tajemnicze puste pergaminowe listy, przypinkę-igłę do tacki SIM Ręki Króla oraz zestaw niestandardowych akcesoriów w postaci pocztówek i naklejek, co pozwoli użytkownikom jeszcze bardziej zanurzyć się w świecie Gry o Tron.

Smartfon został również wyposażony w niestandardowe motywy interfejsu, Lód i Ogień, które zdaniem producenta „wciągają użytkowników niczym kinowe efekty wizualne”.