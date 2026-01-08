Honor Magic8 Pro Air na horyzoncie. To taki trochę lepszy Google Pixel
Rodzina flagowców Honora wkrętce powiększy się o nowy, bardzo smukły model. Honor Magic8 Pro Air ma łączyć kompaktowe wymiary z potężną wydajnością i mocną sekcją aparatów, a jego wygląd budzi bardzo mocne skojarzenia z... Google Pixelem.
Honor Magic8 Pro Air pojawia się w plotkach i przeciekach od kilku tygodni (także jako Honor Magic8 Air), a najnowsze doniesienia pozwalają bliżej ocenić, co przygotował chiński producent. Honor już wstępnie zapowiada zbliżającą się premierę, w sieci krąży pełno grafik promocyjnych, renderów, a nawet zdjęcie na żywo tego modelu.
Zgodnie z przeciekami, Honor Magic8 Pro Air ma być propozycją dla fanów mniejszych smartfonów, którzy nie chcą rezygnować z jakości obrazu, wydajności i dobrych aparatów.
Urządzenie ma zostać wyposażone w płaski ekran OLED o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości 1.5K. Największe wrażenie robią jednak wymiary obudowy. Telefon ma mieć zaledwie 6,1 mm grubości i ważyć około 155 gramów. Mimo tak smukłej konstrukcji, wewnątrz ma znaleźć się relatywnie duże ogniwo o pojemności 5500 mAh. Akumulator obsłuży szybkie ładowanie przewodowe o mocy 90 W, choć raporty sugerują, że w ramach odchudzania konstrukcji zabraknie ładowania bezprzewodowego.
Sercem smartfonu ma być układ Dimensity 9500, a całość ma pracować pod kontrolą systemu MagicOS 10 opartego na Androidzie 16.
Jak wygląda Honor Magic8 Pro Air?
Wcześniej w przeciekach pojawiały się sugestie, że nowy smartfon Honora będzie przypominać iPhone'a Air albo serię Honor 500. Nowe grafiki i zdjęcia rozwiewają te wątpliwości – Magic8 Pro Air wyglądem nawiązuje bardziej do flagowców Google.
Telefon przyciąga wzrok szeroką wyspą aparatów, co nadaje mu charakterystyczny wygląd jak z Pixeli. Urządzenie wydaje się szersze od wielu innych flagowców, w tym iPhone’a Air. Na zdjęciu na żywo uchwycono dwa warianty kolorystyczne: śnieżnobiały oraz fioletowy. Z renderów wynika jednak, że oprócz nich, w sprzedaży mają pojawić się także wersje czarna i pomarańczowa.
Choć pełna specyfikacja aparatów pozostaje niejasna, potwierdzono obecność teleobiektywu. Nieoficjalnie mówi się o trzech tylnych aparatach 50 Mpix. Biorąc pod uwagę ambicje Honora, można spodziewać się wysokiej jakości sekcji foto.
Kiedy premiera? Według najnowszych doniesień Honor Magic8 Pro Air ma zadebiutować jeszcze przed Chińskim Nowym Rokiem, który wypada 17 lutego. Prawdopodobnie zostanie pokazany podczas tego samego wydarzenia, co flagowy model Honor Magic 8 RSR.