Honor Magic8 Pro Air na horyzoncie. To taki trochę lepszy Google Pixel

Honor Magic8 Pro Air pojawia się w plotkach i przeciekach od kilku tygodni (także jako Honor Magic8 Air), a najnowsze doniesienia pozwalają bliżej ocenić, co przygotował chiński producent. Honor już wstępnie zapowiada zbliżającą się premierę, w sieci krąży pełno grafik promocyjnych, renderów, a nawet zdjęcie na żywo tego modelu.

Zgodnie z przeciekami, Honor Magic8 Pro Air ma być propozycją dla fanów mniejszych smartfonów, którzy nie chcą rezygnować z jakości obrazu, wydajności i dobrych aparatów.

Urządzenie ma zostać wyposażone w płaski ekran OLED o przekątnej 6,3 cala i rozdzielczości 1.5K. Największe wrażenie robią jednak wymiary obudowy. Telefon ma mieć zaledwie 6,1 mm grubości i ważyć około 155 gramów. Mimo tak smukłej konstrukcji, wewnątrz ma znaleźć się relatywnie duże ogniwo o pojemności 5500 mAh. Akumulator obsłuży szybkie ładowanie przewodowe o mocy 90 W, choć raporty sugerują, że w ramach odchudzania konstrukcji zabraknie ładowania bezprzewodowego.

Sercem smartfonu ma być układ Dimensity 9500, a całość ma pracować pod kontrolą systemu MagicOS 10 opartego na Androidzie 16.

Jak wygląda Honor Magic8 Pro Air?

Wcześniej w przeciekach pojawiały się sugestie, że nowy smartfon Honora będzie przypominać iPhone'a Air albo serię Honor 500. Nowe grafiki i zdjęcia rozwiewają te wątpliwości – Magic8 Pro Air wyglądem nawiązuje bardziej do flagowców Google.

Telefon przyciąga wzrok szeroką wyspą aparatów, co nadaje mu charakterystyczny wygląd jak z Pixeli. Urządzenie wydaje się szersze od wielu innych flagowców, w tym iPhone’a Air. Na zdjęciu na żywo uchwycono dwa warianty kolorystyczne: śnieżnobiały oraz fioletowy. Z renderów wynika jednak, że oprócz nich, w sprzedaży mają pojawić się także wersje czarna i pomarańczowa.

Choć pełna specyfikacja aparatów pozostaje niejasna, potwierdzono obecność teleobiektywu. Nieoficjalnie mówi się o trzech tylnych aparatach 50 Mpix. Biorąc pod uwagę ambicje Honora, można spodziewać się wysokiej jakości sekcji foto.