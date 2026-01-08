T-Mobile ma nowy kanał TV, w promocji za darmo. Kibice się ucieszą
T-Mobile rozszerza ofertę telewizyjną o kanał Eurosport 3, który powinien zainteresować kibiców. W promocji do końca marca – bez dodatkowych opłat.
T-Mobile we współpracy z Warner Bros. Discovery w Polsce rozszerza swoją ofertę telewizyjną. W MagentaTV właśnie pojawił się kanał Eurosport 3, a wraz z nim mecze najlepszej koszykarskiej ligi świata NBA i transmisja Zimowych Igrzysk Olimpijskich prosto z Mediolanu i Cortiny.
Co czeka na kibiców w Eurosport 3?
W Eurosport 3 można śledzić zmagania najlepszej koszykarskiej ligi świata NBA. Już w najbliższych dniach widzowie zobaczą emocjonujące spotkania, m.in. mecze Oklahoma City Thunder – San Antonio Spurs, Cleveland Cavaliers – Orlando Magic, czy Golden State Warriors z Portland Trail Blazers.
T-Mobile przekonuje, że uruchomienie Eurosport 3 to świetna wiadomość dla fanów sportu – nowy kanał pozwoli śledzić wiele wydarzeń sportowych na żywo oraz wzbogaci ofertę o dodatkowe relacje. Między innymi już od 6 lutego będzie można śledzić rywalizację w wybranych dyscyplin podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Milano-Cortina 2026.
Kanał Eurosport 3 będzie dostępny bez dodatkowych opłat dla klientów T-Mobile posiadających pakiety M i L do 31 marca 2026 roku. Po upływie okresu promocyjnego abonenci zostaną poinformowani o możliwościach dalszego dostępu do kanału.
Niedawno Eurosport 3 pojawił się także w ofercie Play, gdzie również na start jest podobna promocja.