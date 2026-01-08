To już koniec. 9. odcinka "Stranger Things" nie będzie

To była jedynie "masowa psychoza"

Masowa psychoza jednak sprawiła, że część ludzi naprawdę uwierzyła, że zaplanowany odcinek 8. nie był prawdziwym finałem, a że dziewiąty odcinek jest w drodze.

A jednak to był finał. Czas w Hawkins dobiegł końca

Od czasu emisji finału (w nocy z 31 na 1 stycznia) pojawiło się przekonanie, że epilog był jedynie podstępem, a zakończenie, które otrzymaliśmy, pozostawiło celowo sprawę dość niejednoznacznie niedokończoną. Prawdziwy finałowy odcinek miałby obnażyć to zakończenie i wyjaśnić, co naprawdę się wydarzyło.

Fani do końca mieli nadzieję. Zauważyli bowiem, że Netflix już wcześniej wprowadzał zaskakujące nowości, np. serialowi "The Sandman" przyznano dodatkowy odcinek w pierwszym sezonie, a "Rebel Moon" miał dwie rozszerzone wersje, które ujawniono.