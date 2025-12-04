Sprzęt

To nie żart. Słuchawki od Apple kupisz dziś za 149 zł

Te same słuchawki, ale w żółtym kolorze są już za 349,99 zł. Różnica jest więc kolosalna.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
To nie żart. Słuchawki od Apple kupisz dziś za 149 zł

Oczywiście nie są to słuchawki sygnowane logiem Apple, a należącej do Apple firmy Beats. Biorąc jednak pod uwagę, że po przejęciu zwolniono wszystkich inżynierów i za ich projekt odpowiadają pracownicy Apple, to jakość dźwięku jest godna urządzeń z logo jabłuszka, czyli bardzo przyzwoita.

Dalsza część tekstu pod wideo
Beats Flex  Słuchawki od Apple za 149 zł

Apple Beats Flex 

To nie żart. Słuchawki od Apple kupisz dziś za 149 zł

Są to słuchawki w nieco starszym stylu: połączone ze sobą kablem, a pomiędzy nimi znajduje się bateria i pilot do ich obsługi. Taka konstrukcja sprawia, że możemy mieć słuchawki zawsze przy sobie bez ich chowania do kieszeni. Zwłaszcza że same słuchawki można ze sobą łączyć w formę naszyjnika dzięki magnesom. Tym samym dobrze trzymają się szyi. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki dokanałowe BEATS Powerbeats Pro 2 Hiperfiolet
Słuchawki dokanałowe BEATS Powerbeats Pro 2 Hiperfiolet
0 zł
962.17 zł - najniższa cena
Kup teraz 962.17 zł
Słuchawki dokanałowe BEATS Studio Buds ANC Czerwony
Słuchawki dokanałowe BEATS Studio Buds ANC Czerwony
0 zł
699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 699.99 zł
Słuchawki dokanałowe BEATS Studio Buds ANC Biały
Słuchawki dokanałowe BEATS Studio Buds ANC Biały
0 zł
607.66 zł - najniższa cena
Kup teraz 607.66 zł
Advertisement

Na pochwałę zasługuje także bateria, które oferuje do 12 godzin ciągłej pracy. Obecnie zaś słuchawki te można kupić w promocji za jedyne 149 zł, co wydaje się bardzo dobrą ceną. Owszem, nie są to słuchawki TWS, a obecność kabla, szczególnie zimą, bywa irytująca. Ot, jest to jedna z wad takiego rozwiązania. Jak jednak wyżej wskazałem, ma ono także zalety. 

Beats Flex  Słuchawki od Apple za 149 zł

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
beats słuchawki Apple Beats Flex Apple Beats Beats Flex
Zródła zdjęć: slvn_an / Shutterstock, Apple