To nie żart. Słuchawki od Apple kupisz dziś za 149 zł

Oczywiście nie są to słuchawki sygnowane logiem Apple, a należącej do Apple firmy Beats. Biorąc jednak pod uwagę, że po przejęciu zwolniono wszystkich inżynierów i za ich projekt odpowiadają pracownicy Apple, to jakość dźwięku jest godna urządzeń z logo jabłuszka, czyli bardzo przyzwoita.

Apple Beats Flex

Są to słuchawki w nieco starszym stylu: połączone ze sobą kablem, a pomiędzy nimi znajduje się bateria i pilot do ich obsługi. Taka konstrukcja sprawia, że możemy mieć słuchawki zawsze przy sobie bez ich chowania do kieszeni. Zwłaszcza że same słuchawki można ze sobą łączyć w formę naszyjnika dzięki magnesom. Tym samym dobrze trzymają się szyi.

Na pochwałę zasługuje także bateria, które oferuje do 12 godzin ciągłej pracy. Obecnie zaś słuchawki te można kupić w promocji za jedyne 149 zł, co wydaje się bardzo dobrą ceną. Owszem, nie są to słuchawki TWS, a obecność kabla, szczególnie zimą, bywa irytująca. Ot, jest to jedna z wad takiego rozwiązania. Jak jednak wyżej wskazałem, ma ono także zalety.