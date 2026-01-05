Telewizja i VoD

"Dom dobry" w streamingu? W sieci padła nieoficjalna data emisji hitu

"Dom dobry" to chyba najgłośniejszy film 2025 roku. Wszystkich tych, którzy nie mieli odwagi, bądź możliwości obejrzenia go w kinie, z pewnością ucieszy fakt, że być może jeszcze w styczniu pojawi się w streamingu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:48
1
Do sieci wyciekła informacja, będąca nieoficjalną datą premiery najnowszego hitu Wojtka Smarzowskiego. Kino Alert we wpisie na X, sugeruje, że "Dom dobry" może pojawić się w streamingu w styczniu 2026 roku. I mimo tego, że informacja ta może okazać się plotką (Kino Alert tłumaczy, że podało ją w oparciu o post na oficjalnym profilu Prime Video, który jednak został usunięty ze względu na błędnie dodany miesiąc na grafice), to nie zmienia faktu, że hit ten wkrótce powinien trafić na nasze domowe ekrany.

Według informacji, która sieje się w internecie "Dom dobry" pojawić się ma 23 stycznia na platformie Prime Video. Byłoby to zaskoczenie, bowiem za cały projekt odpowiada wytwórnia Warner Bros, co sugeruje, że film ten w pierwszej kolejności powinien pojawić się na HBO. Wszystkie te przecieki są dowodem na to, że widzowie na film oczekują i pilnie śledzą wszelkie informacje i wycieki na jego temat. 

Advertisement

Przypomnijmy, że "Dom dobry" w reżyserii Smarzowskiego pobił wszelkie rekordy popularności w minionym roku, przekraczając barierę 2 milionów widzów w polskich kinach. Łącznie obejrzało go 2,5 miliona widzów, a w dalszym ciągu cieszy się popularnością i ta liczba stale rośnie. 

W obsadzie znajdziemy prawdziwą plejadę gwiazd: Tomasza Schuchardta, Agatę Turkot, Arkadiusza Jakubika, Agatę Kuleszę i Andrzeja Konopkę. 

telepolis
Zródła zdjęć: Warner Bros
Źródła tekstu: naekranie.pl, Kino Alert