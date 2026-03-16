Samsung testuje One UI 9. Pod maską Android 17

Samsung pracuje nad kolejną wersją oprogramowania dla swoich smartfonów. Pierwsze pliki testowe pojawiły się na serwerach firmy. Aktualizacja przyniesie zmiany w interfejsie.

MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:17
Wczesna wersja na serwerach

Niedawno zadebiutowała seria Samsung Galaxy S26. Wraz z nią na rynek trafiło oprogramowanie One UI 8.5, bazujące na systemie Android 16. Koreański producent szykuje się do wypuszczenia tej aktualizacji na starsze smartfony, ale jednocześnie przygotowuje już kolejną dużą aktualizację. Na serwerach Samsunga zauważono pierwszą wewnętrzną kompilację One UI 9.

Nowe oprogramowanie bazuje na nadchodzącym systemie Android 17. Plik instalacyjny dla globalnego modelu Galaxy S26 Ultra ma rozmiar około 2,6 GB. Wersja testowa nosi oznaczenie kodowe kończące się na BZC5.

Informator Tarun Vats jako pierwszy natrafił na ślady tych plików. Następnie redaktorzy serwisu SamMobile pobrali oprogramowanie. Dzięki nim do sieci trafiły pierwsze zrzuty ekranu.

Samsung Galaxy S26 Ultra
6 opinii
Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra
6 opinii
Ekran 6.90" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 16 GB
Procesor 4.74 GHz
Aparat 200 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 1000 GB
Zobacz więcej
Samsung Galaxy S26 12/256 GB
4499,00 zł
Samsung Galaxy S26 12/512 GB
5399,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/256 GB
5599,00 zł
Samsung Galaxy S26+ 12/512 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB
6499,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB
7399,00 zł
Samsung Galaxy S26 Ultra 16 GB / 1 TB
8699,00 zł

Pierwsze nowości w interfejsie

Wczesna wersja systemu nie zawiera jeszcze wielu widocznych nowości, a zmiany wizualne są na razie małe. Paski jasności i głośności w szybkim panelu stały się minimalnie szersze.

Zmieniło się także położenie opcji kontroli rodzicielskiej. Funkcja ta zyskała całkowicie osobną sekcję w głównych ustawieniach telefonu. Wcześniej była ukryta w menu cyfrowej równowagi.

One UI 9 na Samsungu Galaxy S26 Ultra (źródło; Max Jambor / SamMobile)

Informacje te potwierdzają materiały opublikowane przez Maxa Jambora. Instalacja takich wczesnych plików na głównym urządzeniu nie jest jednak zalecana. Oprogramowanie na tym etapie zazwyczaj zawiera błędy i jest niestabilne.

Podstawa z nowego Androida

System One UI 9 opiera się na rozwiązaniach z Androida 17. Firma Google wydała niedawno drugą wersję beta tego oprogramowania dla deweloperów.

Czysty system wprowadza ulepszenia w zarządzaniu oknami aplikacji. Oferuje obsługę widżetów na ekranie blokady i lepsze skalowanie programów. Android 17 dodaje też nowe funkcje bezpieczeństwa.

Użytkownicy otrzymają ochronę jednorazowych kodów SMS oraz zaawansowany tryb ochrony konta. Przecieki sugerują dodatkowo nowość od Samsunga. Do domyślnej przeglądarki ma trafić dedykowany przycisk sztucznej inteligencji.

Harmonogram prac producenta

Koreański producent nieco zmienił swój harmonogram wydawania oprogramowania. Firma mocniej dostosowuje się do cyklu wydawniczego Google'a. Publiczne testy beta One UI 9 mogą ruszyć na przełomie maja i czerwca. Pozwoli to chętnym użytkownikom na sprawdzenie nowości przed premierą.

Stabilna wersja zadebiutuje prawdopodobnie w drugiej połowie 2026 roku. System pojawi się na rynku wraz ze składanymi smartfonami Galaxy Z Fold8 oraz Galaxy Z Flip8. Dopiero po debiucie tych urządzeń aktualizacja trafi na starsze modele, zaczynając od serii Galaxy S26.

aktualizacja androida samsung Android 17 Samsung Galaxy S26 Ultra Samsung Galaxy Z Fold8 One UI 9 Samsung Galaxy Z Flip8
Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Max Jambor / SamMobile
Źródła tekstu: SamMobile, @tarunvats33 / X, Android Authority, Phone Arena