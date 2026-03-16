Samsung testuje One UI 9. Pod maską Android 17

Wczesna wersja na serwerach

Niedawno zadebiutowała seria Samsung Galaxy S26. Wraz z nią na rynek trafiło oprogramowanie One UI 8.5, bazujące na systemie Android 16. Koreański producent szykuje się do wypuszczenia tej aktualizacji na starsze smartfony, ale jednocześnie przygotowuje już kolejną dużą aktualizację. Na serwerach Samsunga zauważono pierwszą wewnętrzną kompilację One UI 9.

Nowe oprogramowanie bazuje na nadchodzącym systemie Android 17. Plik instalacyjny dla globalnego modelu Galaxy S26 Ultra ma rozmiar około 2,6 GB. Wersja testowa nosi oznaczenie kodowe kończące się na BZC5.

Informator Tarun Vats jako pierwszy natrafił na ślady tych plików. Następnie redaktorzy serwisu SamMobile pobrali oprogramowanie. Dzięki nim do sieci trafiły pierwsze zrzuty ekranu.

Pierwsze nowości w interfejsie

Wczesna wersja systemu nie zawiera jeszcze wielu widocznych nowości, a zmiany wizualne są na razie małe. Paski jasności i głośności w szybkim panelu stały się minimalnie szersze.

Zmieniło się także położenie opcji kontroli rodzicielskiej. Funkcja ta zyskała całkowicie osobną sekcję w głównych ustawieniach telefonu. Wcześniej była ukryta w menu cyfrowej równowagi.

One UI 9 na Samsungu Galaxy S26 Ultra (źródło; Max Jambor / SamMobile)

Informacje te potwierdzają materiały opublikowane przez Maxa Jambora. Instalacja takich wczesnych plików na głównym urządzeniu nie jest jednak zalecana. Oprogramowanie na tym etapie zazwyczaj zawiera błędy i jest niestabilne.

Podstawa z nowego Androida

System One UI 9 opiera się na rozwiązaniach z Androida 17. Firma Google wydała niedawno drugą wersję beta tego oprogramowania dla deweloperów.

Czysty system wprowadza ulepszenia w zarządzaniu oknami aplikacji. Oferuje obsługę widżetów na ekranie blokady i lepsze skalowanie programów. Android 17 dodaje też nowe funkcje bezpieczeństwa.

Użytkownicy otrzymają ochronę jednorazowych kodów SMS oraz zaawansowany tryb ochrony konta. Przecieki sugerują dodatkowo nowość od Samsunga. Do domyślnej przeglądarki ma trafić dedykowany przycisk sztucznej inteligencji.

Harmonogram prac producenta

Koreański producent nieco zmienił swój harmonogram wydawania oprogramowania. Firma mocniej dostosowuje się do cyklu wydawniczego Google'a. Publiczne testy beta One UI 9 mogą ruszyć na przełomie maja i czerwca. Pozwoli to chętnym użytkownikom na sprawdzenie nowości przed premierą.