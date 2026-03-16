Vivo zmienia strategię w serii X500. Będą różne procesory

Koniec z takimi samymi układami w serii

Poprzednia generacja flagowych urządzeń chińskiego producenta zadebiutowała na rynku w październiku 2025 roku. Modele Vivo X300 oraz Vivo X300 Pro wykorzystywały dokładnie ten sam układ. Był to MediaTek Dimensity 9500. Zastosowanie jednego procesora w całej serii dawało czytelny sygnał. Podstawowa i droższa wersja smartfonu oferowały nabywcom niemal identyczną wydajność oraz szybkość działania w aplikacjach.

Klienci kupujący tańszy model nie tracili na mocy obliczeniowej. Różnice między telefonami sprowadzały się do innych elementów wyposażenia. Były to zazwyczaj wielkość wyświetlacza oraz parametry aparatów fotograficznych. Takie podejście gwarantowało równy poziom szybkości w całej ofercie z najwyższej półki i wyrównywało szanse obu modeli na rynku.

Najnowsze informacje wskazują na odmienne podejście w przypadku nadchodzącej serii Vivo X500. Producent zamierza tym razem zróżnicować swój sprzęt pod kątem oferowanej wydajności. W najnowszych modelach pojawią się dwa zupełnie różne procesory. Taki krok ma za zadanie wyraźnie oddzielić tańszą wersję standardową od droższego wariantu Pro.

Dwa nowe układy MediaTek Dimensity

Podstawowy model Vivo X500 otrzyma układ MediaTek Dimensity 9600. Droższy wariant, Vivo X500 Pro, będzie natomiast napędzany przez procesor Dimensity 9600 Pro. Oba te układy dzielą tę samą architekturę. Wykorzystują też większość identycznych rozwiązań technicznych w swojej ogólnej budowie.

Różnice sprowadzą się do szczegółów technicznych. Wersja z dopiskiem Pro zapewni wyższe częstotliwości taktowania rdzeni procesora. Wyższe zegary bezpośrednio przekładają się na obsługę gier mobilnych. Droższy wariant powinien zaprezentować lepsze wyniki w testach graficznych. Podstawowy model będzie wolniejszy pod maksymalnym obciążeniem. Zwykły użytkownik może jednak tego nie odczuć przy typowych, prostych zadaniach.

Bardzo pojemny akumulator w telefonie

Zmiany w procesorach to nie jedyna nowość w nadchodzących urządzeniach. Przecieki sugerują też duże modyfikacje w kwestii samego zasilania. Smartfony z serii Vivo X500 mają zostać wyposażone w akumulatory o pojemności 7000 mAh. To bardzo duży zestaw ogniw jak na standardy dzisiejszych telefonów komórkowych.

Bateria o tak dużej pojemności powinna wydłużyć czas pracy urządzenia na jednym ładowaniu. Pozostaje tylko pytanie, czy do Europy i Polski również trafią te smartfony z baterią o pojemności 7000 mAh. W przypadku serii Vivo X300 musieliśmy się zadowolić mniejszą pojemnością niż na przykład w Chinach.

Vivo X300 0 opinii Vivo X300 0 opinii Ekran 6.31" AMOLED Pamięć RAM 16 GB Procesor 4.21 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 5360mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej