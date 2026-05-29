Chiny szykują kolejny cios w USA. W drodze są nowe, potężne chipy

ByteDance, czyli firma-matka TikToka, pracuje nad autorskimi procesorami do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Nie chodzi przy tym o układy konsumenckie, ale o CPU projektowane z myślą o centrach danych i obsłudze coraz większego ruchu generowanego przez modele AI. Projekt jest jeszcze na wczesnym etapie, ale kierunek jest jasny - chińskie firmy technologiczne próbują uniezależnić się od amerykańskich dostawców.

Problemem pozostaje dostęp do pamięci HBM

Układy mają być dostosowane przede wszystkim do inferencji, czyli uruchamiania gotowych modeli AI, a nie ich trenowania. To ważna zmiana, bo rynek coraz mocniej przesuwa się w stronę usług agentowych, które nie tylko odpowiadają na pytania, ale wykonują bardziej złożone zadania. W takim scenariuszu liczy się nie tylko moc akceleratorów AI, ale też wydajna infrastruktura, która potrafi sprawnie obsłużyć ogromną liczbę zapytań.

Rozważane są dwa warianty architektury - ARM oraz RISC-V. Ten drugi może być szczególnie atrakcyjny dla chińskich firm, bo jest otwartą architekturą bez zachodnich licencji. Reuters twierdzi też, że ByteDance nie będzie robić wszystkiego samodzielnie. Firma ma korzystać z pomocy zewnętrznych partnerów zarówno przy projektowaniu układów, jak i produkcji.

Osobnym problemem pozostaje pamięć. Dlatego ByteDance współpracuje z InnoStar Semiconductor nad technologią, która mogłaby ograniczyć zależność od drogich i trudno dostępnych modułów HBM. W ten sam startup zainwestował też inny z chińskich gigantów, Alibaba.