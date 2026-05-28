O tym filmie będzie głośno. Pattinson ujawni tajemnice Predatora?

O Pattinsonie wkrótce będzie głośno

Za produkcję odpowiedzialne jest studio A24, które właśnie wypuściło do Internetu świeżutki teaser. I trzeba przyznać, że Pattinson w nim zaintrygował. "To Catch a Predator" to kontrowersyjny program, którego gospodarzem był Chris Hansen.

Program zadebiutował 11 listopada 2004 roku na antenie NBC. Jego formuła była nad wyraz oryginalna i odważna. Hansen chciał zostać bohaterem - "dziennikarzem, który mierzy się z półświatkiem przestępczym i na zawsze zmienia telewizję". To właśnie w swoim programie, prowadzący, za pomocą ukrytej kamery demaskował dorosłych mężczyzn, którzy próbowali uwodzić młode dziewczyny i chłopców. Jednym słowem, "To Catch a Predator" był programem o prawdziwych zbrodniach. Show jednak został zdjęty z anteny w 2007 roku, na skutek skandalu z udziałem zastępcy prokuratora okręgowego hrabstwa Rockwall w Teksasie.

Oglądasz telewizję? No cóż, jest coś, co powinieneś wiedzieć. Jestem Chris Hansen z Dateline NBC. mówi Pattinson do widzów w zwiastunie.

Zwiastun jest na tyle krótki i tajemniczy, że nie wynika z niego jasno, w jakim świetle zostanie pokazany gospodarz programu. Całkiem prawdopodobne, że najnowsza produkcja będzie zbieżna z dokumentem "Predators" z 2025 roku, który analizował wątpliwą etykę produkcji "To Catch a Predator". Ale co do tego nie mamy pewności.