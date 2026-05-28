Rozrywka

O tym filmie będzie głośno. Pattinson ujawni tajemnice Predatora?

W sieci pojawił się właśnie niepokojący zwiastun thrillera z Robertem Pattinsonem w roli głównej. "Primetime" to nic innego, jak tytuł zainspirowany kontrowersyjnym programem Chrisa Hansena "To Catch a Predator". 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:03
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
O tym filmie będzie głośno. Pattinson ujawni tajemnice Predatora?
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

O Pattinsonie wkrótce będzie głośno

Za produkcję odpowiedzialne jest studio A24, które właśnie wypuściło do Internetu świeżutki teaser. I trzeba przyznać, że Pattinson w nim zaintrygował. "To Catch a Predator" to kontrowersyjny program, którego gospodarzem był Chris Hansen.

Dalsza część tekstu pod wideo

Program zadebiutował 11 listopada 2004 roku na antenie NBC. Jego formuła była nad wyraz oryginalna i odważna. Hansen chciał zostać bohaterem - "dziennikarzem, który mierzy się z półświatkiem przestępczym i na zawsze zmienia telewizję". To właśnie w swoim programie, prowadzący, za pomocą ukrytej kamery demaskował dorosłych mężczyzn, którzy próbowali uwodzić młode dziewczyny i chłopców. Jednym słowem, "To Catch a Predator" był programem o prawdziwych zbrodniach. Show jednak został zdjęty z anteny w 2007 roku, na skutek skandalu z udziałem zastępcy prokuratora okręgowego hrabstwa Rockwall w Teksasie. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor SAMSUNG QE55S85FAU 55" OLED 4K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SAMSUNG QE55S85FAU 55" OLED 4K 120Hz Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
3998 zł - najniższa cena
Kup teraz 3998 zł
Telewizor SAMSUNG UE85U8092F 85" LED 4K Tizen
Telewizor SAMSUNG UE85U8092F 85" LED 4K Tizen
0 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Telewizor SHARP 40HA1705E 40" LED
Telewizor SHARP 40HA1705E 40" LED
0 zł
699 zł - najniższa cena
Kup teraz 699 zł
Advertisement

Oglądasz telewizję? No cóż, jest coś, co powinieneś wiedzieć. Jestem Chris Hansen z Dateline NBC.

mówi Pattinson do widzów w zwiastunie.

Zwiastun jest na tyle krótki i tajemniczy, że nie wynika z niego jasno, w jakim świetle zostanie pokazany gospodarz programu. Całkiem prawdopodobne, że najnowsza produkcja będzie zbieżna z dokumentem "Predators" z 2025 roku, który analizował wątpliwą etykę produkcji "To Catch a Predator". Ale co do tego nie mamy pewności. 

Film trafi do kin jesienią, choć jeszcze nie ujawniono oficjalnej daty premiery. Wiadomo jednak, że Oppenheim wyreżyserował film na podstawie scenariusza Ajona Singha, a producentami są Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger, Pattinson, Brighton McCloskey, Lars Knudsen i Tyler Campellone.  

Słuchawki bezprzewodowe JBL
Image
telepolis
nowości kinowe Robert Pattinson premiery filmowe premiera filmu Primetime
Źródła zdjęć: A24
Źródła tekstu: deadline.com