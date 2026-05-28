Meteor bohaterem drugiego planu. Taki film zdarza się raz w życiu

Do nietypowego zdarzenia doszło na Filipinach przy czynnym wulkanie Mayon. Zdarzenie zostało zarejestrowane przez kilka kamer, w tym te zamontowane na samochodach czy domach.

Meteor bohaterem drugiego planu

W trakcie nagrywania erupcji wulkanu Mayon ujawnił się bohater drugiego planu. Nagle niebo rozświetliło się zielonym światłem, pochodzącym z meteorytu, który wleciał w ziemską atmosferę. Film, który już był wyjątkowy, stał się wydarzeniem, które zdarza się raz w życiu.

Naukowcy przeanalizowali kilka różnych filmów i doszli do wniosku, że meteor nigdy nie uderzył w Ziemię. Chociaż na filmie widać wyraźny rozbłysk, to skała prawdopodobnie spaliła się w atmosferze naszej planety.