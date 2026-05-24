Sama technologia nie uratuje klimatu. Mało kto rozważa tę alternatywę

Technologia i geoinżynieria mają potencjał w walce ze zmianami klimatu, ale wdrażanie pomysłów w tych dziedzinach ma swoją cenę. Jak się okazuje jednak, ważne rozwiązania w temacie kryzysu klimatycznego mogą kryć się gdzie indziej – w samej naturze.

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 17:25
Przyroda naprawi się sama

Thomas Crowther, ekolog i założyciel platformy Restor.eco zajmującej się odtwarzaniem ekosystemów, od lat bada jedno z najbardziej niedocenianych zjawisk w przyrodzie. Chodzi o sprzężenia zwrotne, czyli procesy, które same siebie wzmacniają. W przyrodzie te mechanizmy mogą pracować na naszą korzyść.

Przywracanie naturalnych ekosystemów, takich jak lasy czy mokradła, uruchamia łańcuch korzystnych zmian, które same się podtrzymują. Działają jak kula śnieżna. Im dalej toczy się zmiana, tym szybciej nabiera tempa. Crowther opublikował w 2019 roku badanie w prestiżowym piśmie "Science", w którym pokazał, że odtwarzanie lasów to jedno z najskuteczniejszych narzędzi pochłaniania CO2 z atmosfery.

Przykład z Argentyny pokazuje, jak to działa w praktyce. W parku narodowym Ibera ponowne wprowadzenie jaguarów do ekosystemu zmniejszyło liczebność zwierząt roślinożernych, co pozwoliło odrosnąć roślinom mokradłowym. Te z kolei zatrzymały wilgoć w glebie i stworzyły siedliska dla kolejnych gatunków. Dziś to jeden z najbogatszych przyrodniczo obszarów Ameryki Południowej i zarazem wydajny pochłaniacz węgla.

Podobne efekty osiągnięto w Indiach. W regionie Saseri strategiczne zarządzanie glebą i sadzenie drzew zatrzymuje wodę, co poprawiło plony ponad 1200 farmerów. W stanie Gudżarat lokalne kobiety odtwarzają lasy namorzynowe, chroniąc 12 przybrzeżnych wiosek przed erozją i zwiększając połowy ryb.

Kluczem do trwałości tych rozwiązań jest jedno. Gdy odbudowa przyrody poprawia życie lokalnych społeczności, ludzie sami zaczynają ją chronić i stają się częścią naturalnego sprzężenia zwrotnego. Nowa praca, lepsza żywność, mniejsze ryzyko powodzi. Zmiana napędza się sama.

Crowther szacuje, że wystarczy przeznaczyć mniej niż 1% globalnego PKB na wsparcie lokalnych "strażników ziemi", by pochłonąć setki milionów ton CO2 rocznie. Bez wielkich technologicznych rewolucji i bez bolesnych kompromisów. Przyroda, jeśli jej na to pozwolimy, zrobi resztę. Warto jednak podkreślić na koniec – że nie powinno zwalniać nas to z innych rodzajów odpowiedzialności za klimat.

 

Źródła zdjęć: trezordia / Shutterstock.com
Źródła tekstu: The Guardian